Himachal News: शिमला में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल 25 से, विदेशी पायलटों का लगेगा जमावड़ा, ग्रेट खली भी पहुंचेंगे 

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के जुन्गा में 25 से 28 अक्टूबर तक तीसरा पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 आयोजित होने वाला है। इसमें 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर हवा में उड़ते नजर आएंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू फ्लाइंग फेस्टिवल का 25 अक्टूबर को शुभारंभ करेंगे, जबकि 26 अक्टूबर को नामी रेसलर ग्रेट खली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप भी आयोजित की जाएगी।

7 देशों के पायलट ले रहे भाग शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के निदेशक अरुण रावत ने कहा कि प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल का शिमला में आयोजन किया जा रहा है। इसमें 7 देशों के पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं।

इस दौरान पैराग्लाइडरों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता को जज करने के नामी जजों को बुलाया गया है। विश्व चैंपियन भी आएंगे शिमला इसमें पहली बार सिटिंग विश्व चैंपियन चीन के यैंग चैन भी शिमला आएंगे। फ्लाइंग फेस्टिवल में स्पेन से डेविड, नेपाल से अमन थापा व अंजन कुंवर, मलेशिया से मोहम्मद अकीलउदीन, मोहम्मद, अकरमउदीन व नरहयाती जमालुदीन शामिल हैं।