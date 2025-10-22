दिल्ली से धर्मशाला जा रही HRTC की लग्जरी बस ने हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर तोड़ दिया दम, लग गया लंबा जाम
ऊना के मैहतपुर में धर्मशाला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पर HRTC की लग्जरी बस खराब होने से लंबा जाम लग गया। विश्वकर्मा दिवस होने के कारण मैकेनिक की दुकानें बंद थीं, जिससे बस को हटाने में दिक्कत हुई। बाद में क्रेन की मदद से बस को हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने जाम को खुलवाने में मदद की।
जागरण संवाददाता, ऊना। धर्मशाला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित मैहतपुर कस्बे में हिमाचल प्रदेश के प्रवेशद्वार पर बुधवार को लंबे समय तक लंबा जाम लगा रहा। जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। मैहतपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली-धर्मशाला रुट की लग्जरी बस में तकनीकी खामी आ गई।
जैसे ही ट्रेफिक पुलिस मैहतपुर को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची। यहां पर जाम को खुलवाया। वहीं, बस के चालक और परिचालक ने क्रेन से बस को मुख्य मार्ग से हटवाया।
हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर लगा जाम
मैहतपुर में यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल का एंट्री प्वाइंट है और पंजाब की सीमा के करीब होने के कारण यह एक व्यस्त मार्ग है। ऐसे में बस का खराब होना तुरंत बड़े जाम का कारण बन गया। बस तकनीकी खराबी के कारण बस प्रवेशद्वार के पास रुक गई। इस कारण मुख्य मार्ग से एक तरफ का रास्ता बिल्कुल जाम हो गया।
विश्वकर्मा दिवस पर मेकैनिकों की दुकानें थी बंद
बुधवार को भगवान विश्वकर्मा दिवस के कारण मेकैनिकों की दुकानें बंद थी। इसलिए बस को मुख्य मार्ग से हटाने के लिए परिवहन निगम को काफी परेशानी हुई। वाहनों की लंबी लाइनों के कारण आवाजाही में काफी परेशानी भी हुई।
चालक परिचालक ने क्रेन का प्रबंध कर हटवाई बस
हालांकि बाद दोपहर बस के चालक और परिचालक ने अपने स्तर पर क्रेन का इंतजाम करके बस को रास्ते से हटाया। उसके बाद यातायात बहाल करवाया गया।
पुलिस ने तैनात किया था एक कर्मी
ट्रैफिक पुलिस मैहतपुर के इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि लग्जरी बस में तकनीकी खराबी आ गई थी। यातायात को बहाल करवाने के लिए एक कर्मी को तैनात किया गया था, ताकि वाहनों की आवाजाही को सुचारू किया जा सके।
