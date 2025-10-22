शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, शरीर के अंगों को छुआ और स्वेटर में डाल दिया हाथ; सीधे थाने में पहुंची पीड़िता
शिमला के ढली में एक युवती ने बस में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने आरोप लगाया कि बस में सफर करते समय एक व्यक्ति ने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, रोहड़ू में एक युवक ने मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में एक युवती के साथ बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने ढली थाना के तहत इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। युवती की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार सुन्नी के खटनोल क्षेत्र की युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने पुलिस को बताया कि खटनोल सुन्नी से शिमला की तरफ आ रही बस में सफर कर रही थी, जब बस ढली पहुंची तो बस में सवार एक व्यक्ति ने उसके शरीर के अंगों को छुआ और स्वेटर के अंदर भी हाथ डाला।
बस कंडक्टर को सूचित कर ढली थाने पहुंची युवती
इस पर महिला ने बस कंडक्टर से शिकायत की और बाद में ढली थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपित युवक की पहचान सुरेंद्र कुमार गांव बाघ तहसील सुन्नी, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में भाई दूज पर HRTC बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, किराये पर विवाद को देखते हुए निगम ने स्पष्ट की स्थिति
रोहड़ू, चिड़गांव और झाकड़ी में मारपीट
उधर, थाना रोहड़ू में एक युवक का रास्ता रोककर तीन लोगों की ओर से मारपीट का आरोप लगाया है। इस बारे में थाना रोहड़ू में गांव बराल के मनोज ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि भूपेंद्र डाल्टा, देशराज और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने रास्ता रोककर हमला किया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता को मुंह और शरीर पर चोटें आईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।