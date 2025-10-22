शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, शरीर के अंगों को छुआ और स्वेटर में डाल दिया हाथ; सीधे थाने में पहुंची पीड़िता

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में एक युवती के साथ बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने ढली थाना के तहत इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। युवती की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सुन्नी के खटनोल क्षेत्र की युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने पुलिस को बताया कि खटनोल सुन्नी से शिमला की तरफ आ रही बस में सफर कर रही थी, जब बस ढली पहुंची तो बस में सवार एक व्यक्ति ने उसके शरीर के अंगों को छुआ और स्वेटर के अंदर भी हाथ डाला।