हिमाचल में भाई दूज पर HRTC बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, किराये पर विवाद को देखते हुए निगम ने स्पष्ट की स्थिति

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भाई दूज पर महिलाओं को एचआरटीसी बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। निगम प्रबंधन कार्यालय की ओर से चालकों व परिचालकों को आदेश जारी किए गए हैं कि रक्षा बंधन पर हर स्टॉपेज पर महिलाओं को बस रोकी जाए। ऐसा नहीं करने पर चालक या परिचालक की यदि शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।

सूर्य अस्त के बाद देना होगा आधा किराया बसों में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक महिलाओं को बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। बसों में सूरज ढलने के बाद निगम की बसों में महिलाओं से पहले की तरह आधा किराया लिया जाएगा। एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

विवाद को टालने के लिए निगम ने पहले ही स्पष्ट की स्थिति भाई दूज पर कई बार प्रदेश से बाहरी राज्यों जैसे चंडीगढ़ व दिल्ली जाने वाली महिलाओं का किराये को लेकर विवाद हो जाता है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सुविधा केवल हिमाचल की सीमा तक सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मिलेगी।