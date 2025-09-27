Una News: ऊना में पानी भरने को लेकर विवाद, ड्रम गिराकर डंडों से पीटे देवर और भाभी

Himachal Pradesh Una News ऊना में पानी भरने को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में डंडे चलने लगे। इस घटना में देवर और भाभी घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, ऊना। जिला मुख्यालय ऊना में पानी भरने को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। मामूली बात से शुरू हुए विवाद में जमकर डंडे बरसे। इस घटना में देवर और भाभी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। सदर पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

