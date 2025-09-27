Una News: ऊना में पानी भरने को लेकर विवाद, ड्रम गिराकर डंडों से पीटे देवर और भाभी
Himachal Pradesh Una News ऊना में पानी भरने को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में डंडे चलने लगे। इस घटना में देवर और भाभी घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, ऊना। जिला मुख्यालय ऊना में पानी भरने को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। मामूली बात से शुरू हुए विवाद में जमकर डंडे बरसे। इस घटना में देवर और भाभी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। सदर पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
सदर पुलिस को दी शिकायत में ऊना के वार्ड 10 में किराये के मकान में रहने वाले अरविन्द कुमार पुत्र धनी राम निवासी घदैय्या हरसू नंगला भोवरका जिला रामपुर उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह शुक्रवार देर शाम अपनी भाभी के साथ पानी भर रहा था तो शाहिवा ने आकर उनके पानी का ड्रम नीचे गिरा दिया और गाली गलौज करने लगी।
ड्रम गिराने का कारण पूछा तो कर दी पिटाई
जब उन्होंने ड्रम गिराने के बारे में पूछा तो आरोपिता ने अपने परिचित अशफाक, अजमल, रूबिना, साहिवा के साथ उनकी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे इन्हें चोटें आई हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
सदर पुलिस ने आरोपित अशफाक, अजमल, रूबिना व शाहिवा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
