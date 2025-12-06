Language
    Una News: मैहतपुर में पेट्रोल पंप के पास दुकानों में भड़की आग, पंजाब से मंगवाने पड़े दमकल वाहन

    By Chanchal Bali Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    ऊना के मैहतपुर में शराब कारखाने के पास एक दो मंजिला दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा कबाड़ का सामान जल गया, जिससे बिहार के मुन्ना को तीन ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिला ऊना के मैहतपुर में दुकानों में भड़की आग से हुआ नुकसान। जागरण

    संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश जिला ऊना के मैहतपुर नगर में शुक्रवार रात शराब कारखाने के सामने दो मंजिला दुकान में आग लग गई। आग ने पलभर में रौद्र रूप धारण कर लिया। साथ में ही दो पेट्रोल पंप भी हैं, इस कारण प्रशासन तुरंत हरकत में आया व ऊना सहित पंजाब के नंगल में दी गई। 

    सूचना मिलने के बाद ऊना व नंगल से एक-एक गाड़ी आग बुझाने मौके पर पहुंची। लेकिन आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। स्थिति को भांपते हुए ऊना से तीन और गाड़ियां मंगवाई गईं। दोमंजिला दुकान में रखे पुराने टायर, अन्य कीमती सामान के साथ-साथ कबाड़ जल गया।

    पांच गाड़ियों की मदद से पाया काबू

    ऊना की चार व नंगल की एक गाड़ी से दमकल विभाग के पंद्रह से ज्यादा कर्मियों ने पांच घंटे की कड़ी मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग की घटना में मुन्ना निवासी बिहार को तीन लाख रुपये से ज्यादा का नुक्सान होने का आकलन किया गया है। मैहतपुर पुलिस ने आग के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अचानक धुआं उठने के बाद भड़की आग

    जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 10 बजे के करीब नगर परिषद मैहतपुर बसदेहड़ा के वार्ड़-1 में शराब कारखाने के सामने कबाड़ के दो मंजिल भवन से एकाएक धुंआ निकलना शुरू हो गया। कबाड़ की दुकान से धुंआ निकलता देख स्थानीय लोगों ने दुकान के समीप रहने वाले मुन्ना को सूचित किया। मुन्ना ने अपनी दुकान पर पहुंचकर शटर खोला तो आग एकाएक भड़क उठी और दुकान के अंदर सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। 

    स्थानीय लोगों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया

    दुकान के मालिक मुन्ना व स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करते हुए पड़ोसी राज्य पंजाव के नंगल व ऊना में दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद ऊना की चार व नंगल की एक गाड़ी से दमकल विभाग के पंद्रह से ज्यादा कर्मियों ने पांच घंटे की कड़ी मश्क्कत के बाद आग काबू पाया।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    • ऊना दमकल विभाग के प्रभारी अशोक राणा ने बताया कि कबाड़ की दुकान पर लगी आग काबू कर ली है। आग से हुए नुक्सान का आकलन किया जा रहा है। 
    • एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि आग लगने के पीछे शार्ट सर्किट बताया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

