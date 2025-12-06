Una News: मैहतपुर में पेट्रोल पंप के पास दुकानों में भड़की आग, पंजाब से मंगवाने पड़े दमकल वाहन

संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश जिला ऊना के मैहतपुर नगर में शुक्रवार रात शराब कारखाने के सामने दो मंजिला दुकान में आग लग गई। आग ने पलभर में रौद्र रूप धारण कर लिया। साथ में ही दो पेट्रोल पंप भी हैं, इस कारण प्रशासन तुरंत हरकत में आया व ऊना सहित पंजाब के नंगल में दी गई।



सूचना मिलने के बाद ऊना व नंगल से एक-एक गाड़ी आग बुझाने मौके पर पहुंची। लेकिन आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। स्थिति को भांपते हुए ऊना से तीन और गाड़ियां मंगवाई गईं। दोमंजिला दुकान में रखे पुराने टायर, अन्य कीमती सामान के साथ-साथ कबाड़ जल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच गाड़ियों की मदद से पाया काबू ऊना की चार व नंगल की एक गाड़ी से दमकल विभाग के पंद्रह से ज्यादा कर्मियों ने पांच घंटे की कड़ी मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग की घटना में मुन्ना निवासी बिहार को तीन लाख रुपये से ज्यादा का नुक्सान होने का आकलन किया गया है। मैहतपुर पुलिस ने आग के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अचानक धुआं उठने के बाद भड़की आग जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 10 बजे के करीब नगर परिषद मैहतपुर बसदेहड़ा के वार्ड़-1 में शराब कारखाने के सामने कबाड़ के दो मंजिल भवन से एकाएक धुंआ निकलना शुरू हो गया। कबाड़ की दुकान से धुंआ निकलता देख स्थानीय लोगों ने दुकान के समीप रहने वाले मुन्ना को सूचित किया। मुन्ना ने अपनी दुकान पर पहुंचकर शटर खोला तो आग एकाएक भड़क उठी और दुकान के अंदर सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया।