    हिमाचल: पुलिस के सामने स्टंट के वीडियो बनाता था युवक, 19 व 28 हजार के चालान के बाद भी नहीं सुधरा; अब हुई बड़ी कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, ऊना में एक स्टंटबाज युवक को तीसरी बार यातायात नियम तोड़ने पर भारी भरकम चालान हुआ और स्कूटी जब्त की गई। यह युवक पहले भी चालान भर ...और पढ़ें

    जिला ऊना के अंब में स्कूटी राइडर का चालान करती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, अंब, (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्कूटी से स्टंट और प्रेशर हार्न का शोर… एक युवक को तीसरी बार भारी पड़ गया। माडिफाई स्कूटी पर हवा से बातें करने वाला यह वही स्टंटबाज है, जिसके पहले भी इसी वर्ष 19 हजार और 28 हजार रुपये के चालान कट चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत से स्कूटी छुड़वाकर वह फिर सड़क पर उतर तो आया, लेकिन इस बार भी वह अपनी हरकतों में कोई बदलाव नहीं ला पाया और फिर से यातायात नियम तोड़ते पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर ही 41 हजार रुपये का चालान करके स्कूटी जब्त कर ली।

    दो दोस्तों के साथ पहुंचा था मुबारिकपुर

    शुक्रवार दोपहर को ट्रैफिक पुलिस के मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, आरक्षी अंकज कुमार व संजीव कुमार अंब चौक पर ड्यूटी पर थे। इसी दौरान युवक मुबारिकपुर की ओर से स्कूटी पर दो अन्य युवकों के साथ आया। 

    पुलिस को देख भगा ले गया स्कूटी

    पुलिस को देखकर वह स्कूटी को मार्केट के रास्ते निजी पार्किंग की ओर भगा ले गया। पुलिस ने पीछा करके उसे घेर लिया। मौके पर उसके साथ मौजूद दोनों युवक स्कूटी छोड़कर फरार हो गए।

    बिना नंबर प्लेट तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर दौड़ा रहा था वाहन

    पहले भी भारी चालान के बावजूद उक्त युवक नहीं सुधरा था। इस बार भी स्कूटी बिना नंबर प्लेट, प्रेशर हार्न और तेज आवाज वाले साइलेंसर के साथ दौड़ाई जा रही थी। स्थानीय लोग लंबे समय से इस वाहन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। 

    पुलिस के सामने स्टंट कर बनाता था वीडियो

    पुलिस के अनुसार इस स्कूटी का पंजीकरण वर्ष 2013 में हुआ था। बताया जाता है कि यह युवक ट्रैफिक पुलिस को देखकर स्कूटी पर स्टंट करता था और उसके वीडियो बनाकर प्रसारित करता था।

    पुलिस ने पीछा कर पकड़ा और वाहन किया जब्त

    पुलिस ने चौक पर वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्कूटी सवार युवक पारस निवासी भलैड़ फरार हो गया। इसके बावजूद टीम ने उसे काबू कर लिया। स्कूटी को जब्त कर मौके पर ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 41 हजार रुपये का चालान करके आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में भेज दिया। 

    थाना प्रभारी रूप सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

