हिमाचल: चंबा में शादी समारोह के दौरान चल रहा था नाच-गाना और भरभरा कर गिरी छत, ऊपर बैठी थी 30 महिलाएं
चंबा के चुराह में शादी के दौरान हुआ हादसा.... pic.twitter.com/0gCdPHOR43— Rajesh Sharma (@sharmanews778) December 6, 2025
जागरण टीम, चंबा। Chamba Marriage Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में शादी समारोह के दौरान एक हादसा हो गया। शादी समारोह के दौरान आंगन में नाच गाना चला हुआ था, इसी बीच अचानक छत भरभराकर टूट गई। छत पर करीब 25 से 30 महिलाएं बैठी हुई थीं। सभी छत समेत नीचे जा गिरीं। हादसे में 20 से ज्यादा महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं।
जिला चंबा के चुराह उपमंडल की जुंगरा पंचायत के शहवा गांव में हादसा हुआ है। शादी समारोह के दौरान अचानक हुए हादसे से सारी खुशियां धरी रह गईं। हादसे के बाद लोग बुरी तरह से सहम गए। घायलों को तुरंत स्थानीय सरकारी सिविल अस्पताल तीसा में पहुंचाया गया।
ज्यादा लोगों का भार नहीं सकी छत
यह मकान मिट्टी से बना हुआ था। समारोह के दौरान एकत्र हुए ज्यादा लोगों का भार यह नहीं सह सका। मिट्टी से बने कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई।
गंभीर रूप से घायल महिलाएं चंबा अस्पताल रेफर
इस हादसे में कुछ महिलाओं को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें तीसा के सिविल अस्पताल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के लिए रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया व तुरंत मौके पर पहुंच गया।
