    Una News: बाइक की टक्कर से सड़क पर गिरा साइकिल सवार, दूसरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने कुचला, दोनों फरार

    By Satish Chandan Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    ऊना में एक दुखद घटना में, एक साइकिल सवार की जान चली गई। एक बाइक की टक्कर से वह सड़क पर गिर गया, और फिर एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद बाइक और कार दोनों के चालक मौके से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालकों की तलाश जारी है।

    जिला ऊना के अम्ब क्षेत्र में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में दर्दनाक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक चालक की टक्कर से साइकिल सवार सड़क पर गिर गया व इसी दौरान आ रही एक कार ने उसे कुचल दिया।

    व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस थाना अंब के तहत लोअर भंजाल में शुक्रवार देर शाम यह सड़क हादसा हुआ था। व्यक्ति की आज मौत हो गई। 

    मृतक की पहचान सुखदेव चौधरी पुत्र स्वर्गीय घुंघर मल निवासी चौधरी मोहल्ला लोअर भंजाल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

    दौलतपुर से घर लौट रहे थे सुखदेव चौधरी

    शुक्रवार देर शाम करीब 7:45 बजे सुखदेव चौधरी साइकिल पर सवार होकर दौलतपुर की ओर से घर लौट रहे थे। जब वे लोअर भंजाल बड़े तालाब के पास पहुंचे। 

    तेज रफ्तार कार सवार ने कुचला व्यक्ति

    दौलतपुर की दिशा से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलते हुए उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुखदेव चौधरी सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच मुबारिकपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर गिरे सुखदेव चौधरी को कुचल दिया।

    सिविल अस्पताल अम्ब में तोड़ा दम

    हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को सड़क से हटाकर किनारे किया और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की मदद से घायल को सिविल अस्पताल अम्ब लाया गया। यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 

    टक्कर मारने के बाद दोनों वाहन सवार फरार

    हादसे के प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद बाइक चालक और कार चालक दोनों ही वाहन समेत मौके से फरार हो गए। 


    फरार वाहन चालकों की तलाश में जुटी पुलिस

    डीएसपी अंब डा. वसुधा सूद ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल में करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने फरार चालकों की तलाश शुरू कर दी है।

