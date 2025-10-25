Una News: बाइक की टक्कर से सड़क पर गिरा साइकिल सवार, दूसरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने कुचला, दोनों फरार

संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में दर्दनाक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक चालक की टक्कर से साइकिल सवार सड़क पर गिर गया व इसी दौरान आ रही एक कार ने उसे कुचल दिया।



व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस थाना अंब के तहत लोअर भंजाल में शुक्रवार देर शाम यह सड़क हादसा हुआ था। व्यक्ति की आज मौत हो गई।

मृतक की पहचान सुखदेव चौधरी पुत्र स्वर्गीय घुंघर मल निवासी चौधरी मोहल्ला लोअर भंजाल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दौलतपुर से घर लौट रहे थे सुखदेव चौधरी शुक्रवार देर शाम करीब 7:45 बजे सुखदेव चौधरी साइकिल पर सवार होकर दौलतपुर की ओर से घर लौट रहे थे। जब वे लोअर भंजाल बड़े तालाब के पास पहुंचे। तेज रफ्तार कार सवार ने कुचला व्यक्ति दौलतपुर की दिशा से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलते हुए उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सुखदेव चौधरी सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच मुबारिकपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर गिरे सुखदेव चौधरी को कुचल दिया।