    हिमाचल के सरकारी स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े छात्र और छात्रा, प्रधानाचार्य ने बुलाए दोनों के माता-पिता

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:02 PM (IST)
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    Himachal Pradesh Education News ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में कक्षा में छात्र और छात्रा आपत्तिजनक हालत में पाए गए। एक अन्य छात्र ने प्रधानाचार्य को सूचित किया जिसके बाद प्रधानाचार्य ने दोनों विद्यार्थियों के परिवारजनों को स्कूल बुलाकर घटना के बारे में बताया। पूछताछ करने पर विद्यार्थियों ने मोबाइल फोन देखने की बात कही और अपने किए की माफ़ी मांगी।

    हिमाचल के सरकारी स्कूल में छात्र व छात्रा संदिग्ध हालात में पकड़े। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में जमा एक कक्षा में पढ़ने वाले छात्र व छात्रा कक्षा में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए।

    इसकी जानकारी स्कूल के ही छात्र ने प्रधानाचार्य को दी। इसके बाद प्रधानाचार्य ने दोनों विद्यार्थियों के स्वजन को स्कूल में बुलाकर मामले से अवगत करवाया।

    प्रार्थना सभा से लौटे विद्यार्थियों ने पकड़े

    शिकायत के अनुसार घटना तीन अक्टूबर की है। सभी विद्यार्थी प्रार्थना सभा के बाद कक्षाओं में लौट रहे थे। इसी दौरान जमा एक का छात्र जैसे ही कक्षा में गया तो उसने देखा कि उसी कक्षा का छात्र और छात्रा कमरे में आपत्तिजनक हालत में थे।

    प्रधानाचार्य से बोले, मोबाइल देख रहे थे

    छात्र के अनुसार, दोनों उसे देखकर घबरा गए और छात्र ने उसे डांट दिया। इस पर छात्र ने प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत सौंपी। प्रधानाचार्य ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने एक साथ मोबाइल फोन देखने की बात कही।

    स्वजन के सामने मांगी माफी

    इस पर प्रधानाचार्य ने दोनों विद्यार्थियों के स्वजन को बुलाकर मामले से अवगत करवाया, जहां पर दोनों ने माफी मांगी। 

    दोनों विद्यार्थियों के अभिभावकों को समझाया

    उच्च शिक्षा उपनिदेशक अनिल तक्खी ने बताया कि मामले की जानकारी प्रधानाचार्य से ली गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के कक्षा में मौजूद होने की बात सही है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति की बात सुन-सुनाई लगती है। फिर भी एहतियात के तौर पर दोनों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को समझाया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। स्कूल प्रशासन को भी विद्यार्थियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

