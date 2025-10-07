हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश, 10 दिन में बैंक खाता आधार से सीड न करवाया तो रद होगी छात्रवृत्ति

Himachal School Students Scholarship हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की छात्रवृत्ति के लंबित मामलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है अन्यथा छात्रवृत्ति का दावा रद्द हो सकता है। पीएम यशस्वी और अन्य छात्रवृत्तियों के लिए यह अनिवार्य है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal School Students Scholarship, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023 24 में छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को लेकर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, डा. अमरजीत शर्मा द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक (सीड) करवाना आवश्यक है।

