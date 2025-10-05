हिमाचल में ऑनलाइन हाजिरी का भी निकाल लिया तोड़, स्कूल से गायब शिक्षिका पोर्टल पर हाजिर, विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
Himachal Teachers Online Attendance शिमला के एक स्कूल में शिक्षिका द्वारा फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। लक्कड़ बाजार क्लस्टर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेफील्ड की एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने तीन अन्य अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जांच में पाया गया कि शिक्षिका स्कूल से अनुपस्थित थी।
जागरण टीम, शिमला। Himachal Teachers Online Attendance, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में शिक्षिका की ओर से फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। लक्कड़ बाज़ार क्लस्टर के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेफील्ड की एक शिक्षिका को फर्जी हाजिरी दर्ज करवाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने तीन अन्य अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
पहली अक्टूबर को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक स्कूल शिक्षा उपनिदेशक शिमला को सूचित किया था कि स्कूल में एक शिक्षिका उपस्थिति रिकाॅर्ड में गड़बड़ी कर रही है।
स्कूल से अनुपस्थित, स्विफ्टचैट पोर्टल पर थी उपस्थित
तीन अक्टूबर को उपनिदेशक ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षिका अनुपस्थित थी, जबकि स्विफ्टचैट पोर्टल पर उसकी उपस्थिति दर्ज थी।
स्कूल में एक सिम कार्ड रख गई थी शिक्षिका
स्कूल के अन्य शिक्षकों ने बताया कि शिक्षिका ने स्कूल परिसर में एक सिम कार्ड रखकर उसी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। जांच में यह भी सामने आया कि वह 27 सितंबर को दोपहर से स्कूल नहीं आई थी।
निदेशक को भेजी जांच रिपोर्ट
जांच रिपोर्ट निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजी गई, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षिका को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उपनिदेशक ने स्कूल में उपस्थित तीन अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
ऑनलाइन हाजिरी फर्जीवाड़ा का पहला मामला
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी में फर्जीवाड़ा करने का पहला मामला सामने आया है।
सरकार ने शिक्षकों की स्कूल में उपस्थित दर्ज करने के लिए हाजिरी को आनलाइन करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब इसमें भी फर्जीवाड़ा सामने आने लगा है।
यह भी पढ़ें- Himachal: गलतियों से भरे चेक पर शिक्षक ने मानी गलती तो विभाग का तर्क, यह माफी योग्य नहीं, प्रधानाचार्य पर भी होगी कार्रवाई
बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगी मुख्यालय
शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में टीजीटी नान मेडिकल अनीता कुमारी का मुख्यालय उच्च विद्यालय सहमल तहसील ठियोग जिला शिमला रहेगा। वह बिना नियंत्रणाधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।