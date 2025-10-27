हिमाचल : 'पंचायत चुनाव टालने के लिए रचा पुनर्गठन का ढोंग', BJP का सरकार पर निशाना, ...हार के भय से लोकतंत्र की जड़ों पर आघात

संवाद सहयोगी, चिंतपूर्णी (ऊना)। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने पर भाजपा नेता कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हमलावर हो गए हैं। पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायत चुनावों से पलायन करने का आरोप लगाया है।



उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार पुनर्गठन का बहाना बनाकर आसन्न हार के भय के कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लंबित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने रविवार को यहां जारी अपने वक्तव्य में सरकार के इस निर्णय की आलोचना की।

