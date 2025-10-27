हिमाचल में बिजली मित्र भर्ती होगी जल्द शुरू, 6000 रुपये नहीं अब मिलेगा ज्यादा मानदेय, फील्ड के ये कार्य करने होंगे

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Govt Jobs, हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली मित्र भर्ती कर रही है। राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली मित्रों की नियुक्ति पहले छह हजार रुपये मासिक मानदेय पर करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब बोर्ड ने राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

प्रस्ताव की मंजूरी के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद प्रदेशभर में बिजली मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये कार्य करेंगे बिजली मित्र बिजली मित्र उपभोक्ताओं से बिल वसूली, मीटर रीडिंग और अन्य फील्ड कार्यों में विभाग की मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में बिजली मित्र भर्ती करने का निर्णय लिया है। इनके मानदेय को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब समाधान निकाला गया है व जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।