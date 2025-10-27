Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल में बिजली मित्र भर्ती होगी जल्द शुरू, 6000 रुपये नहीं अब मिलेगा ज्यादा मानदेय, फील्ड के ये कार्य करने होंगे

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    Himachal Govt Jobs, हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली मित्र भर्ती जल्द शुरू करेगी। पहले 6000 रुपये मानदेय तय था, जिसे अब बढ़ाकर 10000 रुपये करने का प्रस्ताव है। बिजली मित्र बिल वसूली, मीटर रीडिंग जैसे कार्यों में मदद करेंगे। राज्य बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए यह भर्ती की जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Govt Jobs, हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली मित्र भर्ती कर रही है। राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली मित्रों की नियुक्ति पहले छह हजार रुपये मासिक मानदेय पर करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब बोर्ड ने राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रस्ताव की मंजूरी के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

    प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद प्रदेशभर में बिजली मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    ये कार्य करेंगे बिजली मित्र 

    बिजली मित्र उपभोक्ताओं से बिल वसूली, मीटर रीडिंग और अन्य फील्ड कार्यों में विभाग की मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में बिजली मित्र भर्ती करने का निर्णय लिया है। इनके मानदेय को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब समाधान निकाला गया है व जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

    बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ के सैकड़ों पद खाली

    राज्य बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ के सैकड़ों पद खाली हैं। अब इनकी पूर्ति करने के लिए बिजली मित्र रखे जाएंगे। बोर्ड का मानना है कि बढ़ा मानदेय युवाओं को इस योजना से जोड़ने में मदद करेगा और बिजली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में प्रधानाचार्यों के 805 पद रिक्त, 2 साल से नहीं हुई पदोन्नति, कैबिनेट के निर्णय के बाद अब क्या होगा अगला कदम?

    राज्य बिजली बोर्ड में कई पद किए समाप्त

    पहले बिजली बोर्ड ने कई अधिकारियों व कर्मचारियों के पद समाप्त भी किए हैं। जिनका कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध किया था। अब फील्ड स्टाफ के तौर पर सरकार बिजली मित्र भर्ती करने जा रही है। इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 

    यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: पंचायतों के पुनर्गठन की क्या रहेगी प्रक्रिया, कब आएगा रोस्टर; चुनाव में होगी कितनी देरी? 