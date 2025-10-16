हिमाचल: बिना लाइसेंस-हेलमेट चार बाइक सवारों पर जुर्माना

संवाद सहयोगी, अंब ऊना। हिमाचल प्रदेश पुलिस भारी भरकम चालान को लेकर चर्चा में रहती है। यह बेहतर भी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है, ताकि वे दोबारा ऐसा कर हादसे को न्योता न दें।



जिला ऊना में यातायात नियमों की अवहेलना करना चार युवकों को महंगा पड़ गया। एक ही बाइक पर चार लोग सवार थे। यातायात पुलिस ने इनका 9 हजार रुपये का चालान काटते हुए मामला कोर्ट में भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को देखकर भगा दी बाइक, कुछ दूरी पर पकड़े जानकारी के अनुसार वीरवार को यातायात पुलिस की टीम भंजाल क्षेत्र में नाकाबंदी कर जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक पर चार युवकों को सवार होकर जाते देखा। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। थोड़ी दूरी पर पीछा कर पुलिस ने बाइक को रोक लिया।