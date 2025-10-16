हिमाचल: बिना लाइसेंस-हेलमेट चार बाइक सवारों पर जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने एक बाइक पर सवार चार युवकों का भारी चालान किया क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कार्रवाई की और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, अंब ऊना। हिमाचल प्रदेश पुलिस भारी भरकम चालान को लेकर चर्चा में रहती है। यह बेहतर भी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है, ताकि वे दोबारा ऐसा कर हादसे को न्योता न दें।
जिला ऊना में यातायात नियमों की अवहेलना करना चार युवकों को महंगा पड़ गया। एक ही बाइक पर चार लोग सवार थे। यातायात पुलिस ने इनका 9 हजार रुपये का चालान काटते हुए मामला कोर्ट में भेज दिया है।
पुलिस को देखकर भगा दी बाइक, कुछ दूरी पर पकड़े
जानकारी के अनुसार वीरवार को यातायात पुलिस की टीम भंजाल क्षेत्र में नाकाबंदी कर जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक पर चार युवकों को सवार होकर जाते देखा। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। थोड़ी दूरी पर पीछा कर पुलिस ने बाइक को रोक लिया।
न लाइसेंस था और न ही सिर पर हेलमेट
जांच के दौरान यह पाया गया कि चालक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बाइक पर तीन अन्य युवक सवार थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
पुलिस ने मामला न्यायालय में भेज दिया
यातायात प्रभारी अंब यशपाल ने बताया कि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 9 हजार रुपये का चालान काटा और मामला आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय को भेज दिया। कहा कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, हेलमेट और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा वाहन पर निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को सवार न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
