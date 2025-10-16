Language
    Himachal News: और बिना ड्राइवर चल पड़ी एचआरटीसी बस, तीन गाड़ियों को बुरी तरह से रौंदा, दहशत में आए लोग

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    शिमला के ढली बस अड्डे में एक एचआरटीसी बस ने तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे वे क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि चालक ने हैंडब्रेक फेल होने की बात कही है। घटना के बाद एचआरटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और प्रबंधन मामले की जांच कर रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

    शिमला के ढल्ली बस अड्डे में न्यूट्रल हुई बस की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियां।

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के ढली बस अड्डे में एचआरटीसी की बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एचआरटीसी का चालक बस को न्यूट्रल छोड़कर चला गया।

    हैंड ब्रेक न लगी होने के कारण बस अपने आप ही पीछे की तरफ आ गई है। इस दौरान 3 कारें बस की चपेट में आ गईं। एक गाड़ी बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, यदि उसे जरा सी टक्कर और लगती तो वह डंगे से नीचे गिर सकती थी।

    ऐसे में लोगों ने एचआरटीसी बस के चालक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति बस की चपेट में नहीं आया। यदि कोई व्यक्ति बस के पीछे खड़ा होता तो वह हताहत हो सकता था। 

    चालक बोला, हैंडब्रेक लगाई थी पर लगी ही नहीं

    एचआरटीसी बस के चालक का कहना था कि उन्होंने हैंडब्रेक लगाई थी, लेकिन हैंडब्रेक लगी ही नहीं। इसके चलते यह हादसा पेश आया है।

    एचआरटीसी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

    इस घटना के बाद लोगों ने एचआरटीसी बसों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही लोगों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। गनीमत यह रही कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं जिन वाहनों के साथ बस की टक्कर हुई। उनमें भी कोई व्यक्ति सवार नहीं था।

    शिकायत के बाद प्रबंधन कर रहा हादसे की जांच

    दूसरी ओर स्थानीय लोगों की ओर से एचआरटीसी प्रबंधन को कोई इसकी शिकायत की गई है। एचआरटीसी की प्रबंधन की ओर से इस मामले में जांच की जा रही है।

