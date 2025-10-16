Himachal: सोलन-सिरमौर के सीमावर्ती क्षेत्र में निजी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 15 बच्चे व शिक्षक थे सवार

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह हादसा सोलन और सिरमौर की सीमा पर मरयोग में हुआ है। बताया जा रहा है कि बाल भारती पब्लिक स्कूल सोलन की एक स्कूल बस सड़क से खाई की तरफ लुढ़क गई।

स्कूल बस में 15 छात्र-छात्राएं व शिक्षक सवार थे। बताया जा रहा है पांच बच्चों को ज्यादा चोट आई है। घायल बच्चों को सरकारी अस्पताल सोलन लाया गया है। पच्छाद थाना से पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है व हादसे की जांच की जा रही है। अस्पताल में मची चीखो पुकार हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिवार के सदस्य दौड़े भागते अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में चीखो पुकार मच गई। अस्पताल में माता पिता व अन्य स्वजन बिलखते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगे।

हादसे की सूचना मिलते ही हरकत में आया प्रशासन हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में प्रशासन हरकत में आ गया था व तुरंत बच्चों को उपचार मुहैया करवाया गया। अस्पताल स्टाफ नर्स व डॉक्टरों की टीम इमरजेंसी में सतर्क हो गई।

तकनीकी खामी बताई जा रही हादसे की वजह बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। तकनीकी खामी आने के कारण चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और खाई में गिर गई। पुलिस ने भी हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।