हिमाचल: डिप्टी CM बेटी आस्था की शादी की तैयारियों में जुटे, हरोली में दो विभागों की फाइलें निपटा रहे मुकेश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बेटी डा. आस्था अग्निहोत्री के विवाह में व्यस्त हैं। ऐसे में जल शक्ति विभाग का कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए फाइलों के बैग लेकर सरकारी वाहन प्रतिदिन हरोली जा रहे हैं। इसी तरह से परिवहन निगम की डाक भी नियमित तौर पर भेजी जा रही है।



मुकेश अग्निहोत्री हरोली में ही बैठकर प्रतिदिन अपने सभी विभागों की फाइलों को निपटा रहे हैं। कुछ दिन पहले शिमला रोपवे की निविदा प्रक्रिया को लेकर मुकेश अग्निहोत्री की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात हो चुकी है।

मंत्रिमंडल बैठक में आने की कम संभावना देखना यह है कि मुकेश की व्यस्तता के कारण 24 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडलीय बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना का एजेंडा चर्चा के लिए आता है या नहीं। इस संबंध में राज्य रोपवे निगम के आला अधिकारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को अवगत करवा चुके हैं। यदि इस परियोजना में किसी तरह की देरी होती है तो परियोजना की लागत में वृद्धि होगी। मुकेश की मंत्रिमंडल बैठक में आने की संभावना अभी तक कम दिख रही है।

22 नवंबर को आईएएस अधिकारी से होगी शादी डिप्टी सीएम की बेटी की शादी 22 नवंबर को ऊना में होगी। डॉ. आस्था अग्निहोत्री की शादी की धाम यानी रिसेप्शन हो चुकी है, इसमें नामी हस्तियां शामिल हुई थीं। अब शादी की रस्में निभाई जाएंगी, इसमें चुनिंदा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। आस्था आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं।