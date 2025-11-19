Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: डिप्टी CM बेटी आस्था की शादी की तैयारियों में जुटे, हरोली में दो विभागों की फाइलें निपटा रहे मुकेश

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बेटी की शादी की तैयारियों के बीच हरोली से ही जल शक्ति विभाग और परिवहन निगम का कामकाज देख रहे हैं। सरकारी वाहन फाइलें लेकर जा रहे हैं। 24 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रोपवे परियोजना पर चर्चा हो सकती है। आस्था अग्निहोत्री 22 नवंबर को आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा से शादी करेंगी। सूचना आयोग को शिमला से बाहर ले जाने पर भी विचार हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बेटी डा. आस्था अग्निहोत्री के विवाह में व्यस्त हैं। ऐसे में जल शक्ति विभाग का कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए फाइलों के बैग लेकर सरकारी वाहन प्रतिदिन हरोली जा रहे हैं। इसी तरह से परिवहन निगम की डाक भी नियमित तौर पर भेजी जा रही है। 

    मुकेश अग्निहोत्री हरोली में ही बैठकर प्रतिदिन अपने सभी विभागों की फाइलों को निपटा रहे हैं। कुछ दिन पहले शिमला रोपवे की निविदा प्रक्रिया को लेकर मुकेश अग्निहोत्री की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात हो चुकी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्रिमंडल बैठक में आने की कम संभावना

    देखना यह है कि मुकेश की व्यस्तता के कारण 24 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडलीय बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना का एजेंडा चर्चा के लिए आता है या नहीं। इस संबंध में राज्य रोपवे निगम के आला अधिकारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को अवगत करवा चुके हैं। यदि इस परियोजना में किसी तरह की देरी होती है तो परियोजना की लागत में वृद्धि होगी। मुकेश की मंत्रिमंडल बैठक में आने की संभावना अभी तक कम दिख रही है।

    22 नवंबर को आईएएस अधिकारी से होगी शादी

    डिप्टी सीएम की बेटी की शादी 22 नवंबर को ऊना में होगी। डॉ. आस्था अग्निहोत्री की शादी की धाम यानी रिसेप्शन हो चुकी है, इसमें नामी हस्तियां शामिल हुई थीं। अब शादी की रस्में निभाई जाएंगी, इसमें चुनिंदा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। आस्था आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं।

    सूचना आयोग शिमला से बाहर लेकर जाने की चर्चा

    एक बार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सूचना आयोग को शिमला से बाहर लेकर जाने पर चर्चा हो चुकी थी। अब दोबारा इस मामले को चर्चा के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जा रहा है। तय माना जा रहा है कि सरकार ने सूचना आयोग को दूसरे स्थान पर भेजने का मन बना लिया है। जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल खोलने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: कांग्रेस सरकार के विरुद्ध धर्मशाला में प्रदर्शन करेगी भाजपा, जयराम बोले, आल्टो कार में फिट होगा इनका विधायक दल

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: डैहर पावर हाउस में तकनीकी खराबी के बाद पंडोह बांध का जलस्तर बढ़ा, BBMB ने 3 जिलों के लिए अलर्ट किया जारी