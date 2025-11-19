हिमाचल: कांग्रेस सरकार के विरुद्ध धर्मशाला में प्रदर्शन करेगी भाजपा, जयराम बोले, आल्टो कार में फिट होगा इनका विधायक दल
शिमला से, हिमाचल प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और एक रैली होगी। उन्होंने कांग्रेस पर जनहित योजनाओं को बंद करने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस विधायक दल एक आल्टो कार में फिट हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता में इसका एलान किया। चार दिसंबर को भाजपा धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का घेराव करेगी। जोरावर स्टेडियम में विशाल रैली होगी।
लोगों की जुबान पर सरकार की कोई योजना नहीं
उन्होंने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में अगर हम कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि एक योजना का जिक्र करिए जो लोगों की जुबान पर कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया है। जिस कारण आमजनमानस परेशान है।
झूठ की गारंटियों का नहीं नामोनिशान
सरकार के राज के 3 साल महिलाओं, युवाओं, बागवानों व मजदूरों को ठगा गया है। वन मित्र, जल मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन 58 साल वाली सरकारी नौकरी का नामोनिशान नहीं है। 28 लाख बहनों को ₹1500 की गारंटी, ₹100 रुपये लीटर दूध, 2 रुपये किलो गोबर, 300 यूनिट बिजली फ्री जैसी गारंटियों का नाम नहीं है।
आल्टो में फिट होगा इनका विधायक दल
जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार चुनाव सबके सामने हैं। जिस तरह से कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण सिमटी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली गाड़ी आल्टो है। 2027 के चुनाव में कांग्रेस विधायक दल आल्टो में ही फिट होगा।
