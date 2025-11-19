हिमाचल: कांग्रेस सरकार के विरुद्ध धर्मशाला में प्रदर्शन करेगी भाजपा, जयराम बोले, आल्टो कार में फिट होगा इनका विधायक दल

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता में इसका एलान किया। चार दिसंबर को भाजपा धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का घेराव करेगी। जोरावर स्टेडियम में विशाल रैली होगी।

लोगों की जुबान पर सरकार की कोई योजना नहीं उन्होंने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में अगर हम कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि एक योजना का जिक्र करिए जो लोगों की जुबान पर कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया है। जिस कारण आमजनमानस परेशान है।