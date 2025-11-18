हिमाचल में पंचायत चुनाव पर CM सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया, राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन करेंगे

संवाद सहयोगी, पालमपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन होगा। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल द्वारा भी पंचायत के पुर्नगठन व पुर्नसीमांकन को लेकर निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी डिजास्टर एक्ट लागू है। सरकार का पहला कार्य, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है। सड़कों की हालत ठीक हो जाने के बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुजरेड़ा गांव के कैलाश आश्रम में आर्ट आफ लिविंग के प्रमुख धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर के साथ शीतला माता मंदिर में मूर्ति स्थापना के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

शानन प्रोजेक्ट में अब पंजाब का कोई हक नहीं एनजेडसी की बैठक में चंडीगढ़ सहित शानन और बीबीएमबी का मुद्दा उठाने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शामन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई हक नहीं है। 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है, पंजाब किस कानून के तहत अब इसमें मालिकाना हक जता रहा है। कहा, कि शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का अब कोई हक नहीं है।

चंडीगढ़ में मिलना चाहिए हिमाचल को हिस्सा उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में 7.19 फीसद हिस्सा हिमाचल को मिलना चाहिए। यदि सहमति से शानन विद्युत परियोजना नहीं मिलती है तो सरकार इसका अधिग्रहण करेगी। वहीं, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जब टेरिटरी ट्रांसफर हुई तो एसेट्स भी ट्रांसफर होने थे, लेकिन एसेट्स ट्रांसफर नहीं हुए और उस समय हम पंजाब में थे। ऐसे में चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 फीसद हिस्सा नहीं मिला। हिमाचल को हिस्सा मिलना चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है।