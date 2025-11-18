Himachal High Court: वन भूमि पर लगाए अवैध बगीचों से निकाले सेब की नीलामी का रिकॉर्ड तलब, ...राज्य सरकार स्टेट्स रिपोर्ट दे

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन भूमि पर लगाए अवैध बगीचों से निकाले गए सेब की नीलामी का रिकॉर्ड पेश करने का आदेश जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने वन विभाग को यह आदेश जारी करते हुए उन लोगों का ब्यौरा भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए, जिन्होंने बोली में भाग लिया और जिनके पक्ष में फसल की नीलामी की गई।



कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात मुख्य वन संरक्षक को स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। कोर्ट ने वन विभाग को यह कार्य 22 नवंबर 2025 तक या उससे पहले पूरा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें