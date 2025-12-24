ऊना के होटल में ठहरी चंबा की महिला से चिट्टा बरामद, साथी व्यक्ति फरार; MBA पास आरोपित ने कहां तक फैलाया नशे का नेटवर्क?

जागरण टीम, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में शिक्षा और नशे की दुनिया के खतरनाक गठजोड़ का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक एमबीए पास 37 वर्षीय चंबा निवासी निशा नामक महिला को टाहलीवाल में 11.22 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस की विशेष टीम ने महिला को होटल से गिरफ्तार किया है।



एसआईयू टीम के इंचार्ज सुनील सांख्यान के नेतृत्व में मंगलवार देर रात दबिश देकर बड़ी सफलता हासिल की। इस कार्रवाई ने न केवल नशा तस्करी के नेटवर्क पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज के पढ़े-लिखे वर्ग की भूमिका पर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

पुलिस को मिली थी नशा तस्करी की सूचना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला नशे की सप्लाई में सक्रिय भूमिका निभा रही है। सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में महिला के कब्जे से 11.22 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपित महिला उच्च शिक्षित होने के बावजूद नशे के अवैध कारोबार में लिप्त थी और लंबे समय से इस नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है।

महिला से अहम सुराग मिले पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। दबिश के दौरान टाहलीवाल के एक होटल में नेहा नाम की महिला ने कमरा लिया हुआ था, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके हैंड किट से चिट्टे की एक बड़ी खेप प्राप्त हुई है। महिला चंबा के डलहौजी की रहने वाली बताई जा रही है। जो पंजाब से उक्त खेप लाकर ऊना में किसी को बेचने की फिराक में थी।

ऊना में किसके साथ नेटवर्क प्राथमिक पूछताछ में महिला का नाम नेहा मेहता निवासी डलहौजी पाया गया जो अपने आपको एमबीए पास होना बता रही है। उक्त महिला आरोपित चिट्टे की उक्त खेप कहां से खरीदकर लाई है और ऊना में इसका नेटवर्क किसके साथ है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है।