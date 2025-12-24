हिमाचल के बल्ह में तेंदुए का हमला: महिला की गर्दन पर झपटा खूंखार तो 68 वर्षीय डागू राम ने दिखाया गजब का हौसला

मुकेश मेहरा, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बल्ह में हुए तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग ने गजब की हिम्मत दिखाई। भडयाल निवासी 68 वर्षीय डागू राम की हिम्मत ने एक महिला की जान बचा ली। घायल महिला चंपा देवी को नेरचौक मेडिकल कालेज में दाखिल किया गया है।

डागू राम पुत्र घिंडर भडयाल के रहने वाले हैं। इनका और चंपा का घर थोड़ी दूरी पर है।



चंपा देवी सुबह आठ बजे के आस पास रोज की तरह ही लकड़ियां लेने के लिए घर के पास ही जा रही थी, इस दौरान तेंदुआ महिला की गर्दन पर झपट पड़ा।

डंडे से तेंदुए के सिर पर किया वार डागू राम अपने एक रिश्तेदार के घर हुई मौत के बाद वहां जा रहे थे, तो उन्होंने चंपा देवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो देखा कि तेंदुए ने उसको गर्दन से पकड़ा था। डागू राम के हाथ में डंडा था, जिससे उन्होंने तेंदुए के सिर पर जोर से वार किया और शोर मचाया।

डागू राम पर भी झपटा तेंदुआ तो किया मुकाबला तेंदुए ने एक झपटा डागू राम की ओर भी मारा लेकिन उन्होंने फिर से डंडे से उसे मुंह पर वार कर दिया और अन्य लोग भी आ गए तो तेंदुए वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए मलवाणा और टिक्कर में हमला करने के बाद भडयाल पहुंचा था।

तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति की हुई मौत तेंदुए के हमले में मंडी निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन एक बुजुर्ग की हिम्मत ने महिला को बचा लिया। चंपा देवी को तुरंत उसके स्वजन नेरचौक मेडिकल कालेज ले गए। डागू राम भडयाल गांव की वार्ड पंच माया देवी क ससुर हैं।

क्या कहते हैं बुजुर्ग डागू राम डागू राम ने बताया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि चंपा देवी की गर्दन तेंदुए की चपेट में है, तो उन्होंने हाथ में लिए डंडे से सीधे हमला कर दिया। हालांकि मेरा दिल भी घबराया लेकिन एक ही ख्याल आया कि महिला को बचाना है। डंडे से मारने के बाद तेंदुआ वहां से भाग गया।