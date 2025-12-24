Language
    हिमाचल प्रदेश के बल्ह में तेंदुए के हमले में युवक की मौत; 5 लोग घायल; बुजुर्ग ने दिखाई हिम्मत

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक गांव में तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना क्ष ...और पढ़ें

    मंडी के बल्ह क्षेत्र में तेंदुए ने एक व्यक्ति को मार डाला।

    जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में खूंखार तेंदुए ने लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। तेंदुए ने एक व्यक्ति को मार डाला व पांच को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। बल्ह उपमंडल की भडयाल पंचायत में आदमखोर तेंदुए ने तीन गांव में हमला कर छह लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

    घायलों की पहचान अभी तक साहिब सिंह पुत्र जोगीमलदार निवासी बिहार, चंपा देवी पत्नी मनोज कुमार निवासी मलवाणा, दीनानाथ पुत्र विक्रम निवासी भडयाल, जतिन पुत्र दीनानाथ निवासी भडयाल, रेखा देवी पत्नी दीनानाथ के रूप में हुई है। 

    वहीं भडयाल में पिंकू राम के घर आए उसके साले 40 वर्षीय बलवीर सिंह निवासी भ्यूली मंडी की मौत हो गई है। लोगों ने तेंदुए को भी मार गिराया है।

    बुजुर्ग ने दिखाई हिम्मत

    बताया जा रहा है कि तेंदुए ने सुबह सबसे पहले प्रवासी व्यक्ति साहिब सिंह पर हमला किया। इसके बाद वह वहां से भागा और लकड़ी लेने जा रही चंपा देवी को निशाना बनाया, लेकिन वहां से गुजर रहे 68 वर्षीय डागू राम ने हिम्मत दिखाकर डंडे से मारकर तेंदुए को भगा दिया।

    व्यक्ति को बचाने गए पत्नी और बेटा भी घायल

    इसके बाद उसने दीनानाथ पर हमला किया, इस दौरान उसके बचाव में आए उसके पत्नी और बेटे जतिन पर भी हमला कर लहूलुहान कर दिया। 

    लोगों ने तेंदुए को मार गिराया

    हमले के बाद लोगों में दहशत फैल गई और लोग डंडे और हथियार लेकर तेंदुए को मारने के लिए निकल पड़े। इस दौरान गांव में एक घर के पास छिपे तेंदुए ने अन्य लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की लेकिन लोगों ने तेंदुए को मार गिराया।

    क्या कहती हैं एसडीएम स्मृतिका नेगी

    उधर घायलों को नेरचौक मेडिकल कालेज ले जाया गया है। एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि तेंदुए के हमले से पांच लोग घायल हुए हैं, जबकि मंडी के भ्यूली निवासी व्यक्ति की मौत हुई है।

    क्या कहते हैं वन अधिकारी

    उधर, वन विभाग उप अरण्यपाल वासु डोगर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। 

