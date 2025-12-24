हिमाचल: पोलियो अभियान में ड्यूटी पर गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की खाई में गिरने से मौत, मंडी से PGI रेफर की थी महिला

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पल्स पोलियो अभियान में ड्यूटी पर गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हो गई। सदर मंडी के मट्ठ क्षेत्र में मंगलवार को यह हादसा हुआ है। मट्ठ आंगनबाड़ी केंद्र में तैनात 52 वर्षीय हर्षा देवी छूटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने और डोर-टू-डोर मार्किंग का कार्य कर रही थीं।



मंगलवार दोपहर को वह गांव में एक मकान की दीवार पर अभियान से संबंधित मार्किंग कर रही थीं। इसी दौरान अचानक पांव फिसलने से खाई में गिर गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।

मंडी से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें गंभीर अवस्था में जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उनका सीटी स्कैन सहित आवश्यक परीक्षण किया। हालत नाजुक होने के चलते चिकित्सकों ने उसे पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया।

रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर ले गए एम्स पर नहीं बची जान चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिस पर स्वजन एम्स बिलासपुर ले गए। वहां उपचार के दौरान हर्षा देवी ने दम तोड़ दिया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।