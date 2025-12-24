Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: चंबा में शिक्षण संस्थान का कर्मचारी चिट्टे के साथ पकड़ा, बाइक पर सवार थे दो लोग

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    चंबा में पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी और एक अन्य युवक को चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। एसआईयू टीम ने चंबा-जोत मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान 5.8 ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंबा में एक सरकारी कर्मचारी चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक सरकारी कर्मचारी व अन्य युवक को नशे की खेप सहित पकड़ा गया है। आरोपित एक शिक्षण संस्थान में कार्यरत है। पुलिस की एसआईयू ने बुधवार सुबह चंबा-जोत मार्ग पर हनुमान मंदिर पुल के समीप नाकाबंदी की हुई थी। 

    इस दौरान केटीएम बाइक एचपी-48बी-8124 सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके कब्जे से 5.89 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की गई।

    पुलिस को देखकर दोनों आरोपित युवक घबरा गए और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संदेह के आधार पर की गई तलाशी में नशीला पदार्थ मिलने पर मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस थाना सदर, चंबा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाईट चंबा में क्लर्क है एक आरोपित

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 26 वर्षीय कपिल शर्मा निवासी मैहला जो वर्तमान में डाईट सरू में एपी क्लर्क (सरकारी कर्मचारी) के पद पर कार्यरत है और 29 वर्षीय ऋतिक ठाकुर निवासी मैहला के रूप में हुई है।

    शिक्षण संस्थान से जुड़ा मामला 

    एक सरकारी कर्मचारी की नशे के कारोबार में संलिप्तता सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस अब नशे के स्रोत, सप्लाई चेन और संभावित नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। शिक्षण संस्थान से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस और गहनता से पड़ताल कर रही है। 

    क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक

    पुलिस अधीक्षक चंबा विजय कुमार सकलानी ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया जाएगा।

     

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: पोलियो अभियान में ड्यूटी पर गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की खाई में गिरने से मौत, मंडी से PGI रेफर की थी महिला 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के बल्ह में तेंदुए का हमला: महिला की गर्दन पर झपटा खूंखार तो 68 वर्षीय डागू राम ने दिखाया गजब का हौसला