Himachal News: चंबा में शिक्षण संस्थान का कर्मचारी चिट्टे के साथ पकड़ा, बाइक पर सवार थे दो लोग

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक सरकारी कर्मचारी व अन्य युवक को नशे की खेप सहित पकड़ा गया है। आरोपित एक शिक्षण संस्थान में कार्यरत है। पुलिस की एसआईयू ने बुधवार सुबह चंबा-जोत मार्ग पर हनुमान मंदिर पुल के समीप नाकाबंदी की हुई थी।



इस दौरान केटीएम बाइक एचपी-48बी-8124 सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके कब्जे से 5.89 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की गई।



पुलिस को देखकर दोनों आरोपित युवक घबरा गए और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संदेह के आधार पर की गई तलाशी में नशीला पदार्थ मिलने पर मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस थाना सदर, चंबा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डाईट चंबा में क्लर्क है एक आरोपित गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 26 वर्षीय कपिल शर्मा निवासी मैहला जो वर्तमान में डाईट सरू में एपी क्लर्क (सरकारी कर्मचारी) के पद पर कार्यरत है और 29 वर्षीय ऋतिक ठाकुर निवासी मैहला के रूप में हुई है।

शिक्षण संस्थान से जुड़ा मामला एक सरकारी कर्मचारी की नशे के कारोबार में संलिप्तता सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस अब नशे के स्रोत, सप्लाई चेन और संभावित नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। शिक्षण संस्थान से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस और गहनता से पड़ताल कर रही है।