सुक्खू ने पंचायत चुनाव और राज्यपाल की आपत्ति पर दी प्रतिक्रिया, ...हिमाचल की चुनौतियां औरों से अलग; ऊना में होगा बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को जिला ऊना के दौरे पर पहुंचे। सुक्खू ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी के शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हन डॉ. आस्था को आशीर्वाद दिया।



इस दौरान सीएम सुक्खू ने झलेड़ा में पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल प्राथमिकता आपदा प्रबंधन की है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग को भी अवगत करवा दिया है।



राज्यपाल की ओर से पंचायत चुनाव टाले जाने पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चुनौतियां सामान्य राज्यों से अलग हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूस्खलन क्षेत्रों, टूटे सड़क नेटवर्क और आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के कारण पंचायत चुनाव कराना इस समय व्यवहारिक नहीं है।

चुनाव आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी उन्होंने कहा कि जब तक आपदा प्रबंधन के कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक चुनाव पर विचार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। राज्यपाल ने कहा था कि पंचायत चुनाव टाले जाने की स्थिति में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा।

ऊना में अपराध पर कड़ी कार्रवाई होगी सीएम ने ऊना जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। इन घटनाओं पर स्वयं संज्ञान लिया है और जल्द ही जिले में बड़े बदलाव तथा कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसलिए लोगों को किसी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है।