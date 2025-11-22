सुक्खू ने पंचायत चुनाव और राज्यपाल की आपत्ति पर दी प्रतिक्रिया, ...हिमाचल की चुनौतियां औरों से अलग; ऊना में होगा बड़ा एक्शन

Language
    By Satish Chandan Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना दौरे पर पंचायत चुनाव की संभावनाओं पर बात की और कहा कि अभी आपदा प्रबंधन प्राथमिकता है। उन्होंने राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल की परिस्थितियां अलग हैं। मुख्यमंत्री ने ऊना में बढ़ते अपराध पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और जनता को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की।

    ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था की शादी में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य नेता। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को जिला ऊना के दौरे पर पहुंचे। सुक्खू ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी के शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हन डॉ. आस्था को आशीर्वाद दिया।

    इस दौरान सीएम सुक्खू ने झलेड़ा में पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल प्राथमिकता आपदा प्रबंधन की है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग को भी अवगत करवा दिया है।

    राज्यपाल की ओर से पंचायत चुनाव टाले जाने पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चुनौतियां सामान्य राज्यों से अलग हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूस्खलन क्षेत्रों, टूटे सड़क नेटवर्क और आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने के कारण पंचायत चुनाव कराना इस समय व्यवहारिक नहीं है।

    चुनाव आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी

    उन्होंने कहा कि जब तक आपदा प्रबंधन के कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक चुनाव पर विचार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। राज्यपाल ने कहा था कि पंचायत चुनाव टाले जाने की स्थिति में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा।

    ऊना में अपराध पर कड़ी कार्रवाई होगी

    सीएम ने ऊना जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। इन घटनाओं पर स्वयं संज्ञान लिया है और जल्द ही जिले में बड़े बदलाव तथा कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसलिए लोगों को किसी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है।

    आपराधिक मामलों की कर रहे मानीटरिंग

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के साथ चट्टान के साथ खड़ी है। बीते दिनों एक के बाद एक हुई आपराधिक वारदातें चिंता का विषय हैं। वह स्वयं इन मामलों की मानीटरिंग कर रहे हैं और पुलिस तंत्र को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। 

    अपराधियों में भय और जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा

    उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जिले में बड़ा एक्शन होगा, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा। नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिक है। हिमाचल में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

    सीएम ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक

    वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जिला ऊना की कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यहां पर पुलिस लाइन्स ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरते ही जिला के तीनों कांग्रेस विधायकों राकेश कालिया, सुदर्शन सिंह बबलू और विवेक शर्मा और पूर्व सतपाल रायजादा के साथ-साथ जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया।