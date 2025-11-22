Language
    हिमाचल: डिप्टी CM की बेटी डॉ. आस्था की शादी, दिल्ली से ऊना पहुंचा IAS सचिन का परिवार; 3 KM दूर से आएगी बरात

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था की शादी की तैयारियां पूरे ज़ोरों पर हैं। दिल्ली से आईएएस सचिन राणा का परिवार ऊना पहुँच चुका है। शादी की रस्में अग्निहोत्री के पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद में चल रही हैं, जहाँ मेहमानों का आगमन जारी है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बारात लगभग 3 किलोमीटर दूर से आएगी।

    Hero Image

    ऊना के गोंदपुर जयचंद में डिप्टी सीएम के आवास पर शादी की रस्में निभाने से पहले मायने को डांस करते दूल्हा व दुल्हन।

    जागरण टीम, ऊना। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था की शादी आज धूमधाम से होगी। जिला ऊना में धर्मशाला-चंडीगढ़ हाईवे पर बहडाला स्थित गुलमोहर ग्रैंड होटल में शादी समारोह होगा।

    डॉ. आस्था आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। बीते कल मायने पर भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंजाबी गायिका मन्नत नूर ने समारोह में चार चांद लगा दिए। सचिन शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। दूल्हा व दुल्हन ने भी जमकर डांस किया। 

    Ashtha and IAS Saching Wedding

    आरआर रेजीडेंसी से आएगी बरात

    दूल्हे सचिन शर्मा व उनका परिवार दिल्ली से ऊना पहुंच चुका है। वह ऊना के आरआर रेजीडेंसी होटल से बरात लेकर आएंगे। गुलमोहर होटल यहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। बरात का स्वागत गुलमोहर होटल में होगा। शादी समारोह में देश व प्रदेश की नामी हस्तियों के अलावा राजनीतिक, धार्मिक, उद्योगपति व समाजसेवी भाग लेंगे। 

    शादी समारोह में खास मेहमान ही भाग लेंगे

    गुलमोहर ग्रैंड होटल में शादी समारोह में चुनिंदा व खास मेहमान ही शामिल होंगे। होटल में एक हजार लोगों के लिए तैयारी की गई है, जबकि आयोजकों की तरफ से 500 लोगों के आने का अनुमान है। 

    Ashtha and IAS Saching Marriage

    घर से होगी आस्था की विदाई

    होटल में शादी समारोह की रस्में निभाई जाएंगी। डिप्टी सीएम गोंदपुर जयचंद स्थित अपने आवास से ही बेटी की डोली विदा करेंगे।

    ये अतिथि पहुंच सकते हैं समारोह में

    विवाह समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व सीएम शांता कुमार, पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायकों समेत भाजपा के कई विधायक व आला नेता भी पहुंचेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने सोनिया व राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को भी न्योता दिया है। 