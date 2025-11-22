हिमाचल: डिप्टी CM की बेटी डॉ. आस्था की शादी, दिल्ली से ऊना पहुंचा IAS सचिन का परिवार; 3 KM दूर से आएगी बरात

जागरण टीम, ऊना। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ. आस्था की शादी आज धूमधाम से होगी। जिला ऊना में धर्मशाला-चंडीगढ़ हाईवे पर बहडाला स्थित गुलमोहर ग्रैंड होटल में शादी समारोह होगा। डॉ. आस्था आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। बीते कल मायने पर भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंजाबी गायिका मन्नत नूर ने समारोह में चार चांद लगा दिए। सचिन शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। दूल्हा व दुल्हन ने भी जमकर डांस किया।

आरआर रेजीडेंसी से आएगी बरात दूल्हे सचिन शर्मा व उनका परिवार दिल्ली से ऊना पहुंच चुका है। वह ऊना के आरआर रेजीडेंसी होटल से बरात लेकर आएंगे। गुलमोहर होटल यहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। बरात का स्वागत गुलमोहर होटल में होगा। शादी समारोह में देश व प्रदेश की नामी हस्तियों के अलावा राजनीतिक, धार्मिक, उद्योगपति व समाजसेवी भाग लेंगे।