सोलन में यूनिवर्सिटी के पास हवाई फायर मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार लहराने वाले छह लोग हिरासत में लिए

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में हुए हवाई फायर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना सोलन के अंतर्गत शूलिनी विवि के नजदीक बझोल गांव में विवि के दो छात्र गुटों व उनके अभिभावकों के बीच मारपीट व हवाई फायर की घटना में एक्शन लिया गया है।



पुलिस ने शिकायतकर्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ भी हाथ में राईफल व बेसबैट लहराने पर शनिवार को बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले की आगामी जांच के दौरान आरोपितों की शिनाख्त कर उनको हिरासत में लेकर पुलिस कार्यवाही की जा रही है।

