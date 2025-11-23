Language
    सोलन में यूनिवर्सिटी के पास हवाई फायर मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार लहराने वाले छह लोग हिरासत में लिए

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    सोलन में यूनिवर्सिटी के नजदीक हवाई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छह लोगों को हिरासत में लिया है। हथियार लहराने के आरोप में इन लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे के मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस को कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।

    सोलन में वीरवार को हुई फायरिंग का फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में हुए हवाई फायर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना सोलन के अंतर्गत शूलिनी विवि के नजदीक बझोल गांव में विवि के दो छात्र गुटों व उनके अभिभावकों के बीच मारपीट व हवाई फायर की घटना में एक्शन लिया गया है। 

    पुलिस ने शिकायतकर्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ भी हाथ में राईफल व बेसबैट लहराने पर शनिवार को बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले की आगामी जांच के दौरान आरोपितों की शिनाख्त कर उनको हिरासत में लेकर पुलिस कार्यवाही की जा रही है। 

    इन्हें लिया गया हिरासत में

    इसमें आदित्य कुमार पुत्र राजबली शाह निवासी दुर्गा बस्ती, डाकखाना व तहसील समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा, आर्यन कश्यप पुत्र नरेंदर सिंह निवासी गांव व डाकखाना शहर मालपुर, तहसील समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा, राजबली शाह पुत्र जगशाह निवासी दुर्गा बस्ती, डाकखाना व तहसील समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा, नरेंदर सिंह पुत्र पूरण सिंह निवासी गांव सैरमपुर, डाकखाना भियोली, तहसील समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा, भूषण शाह पुत्र गोविंद साहा निवासी गांव मुरली, डाकखाना गौरीपुर, तहसील सिकटा, जिला बेतिया, बिहार वर्तमार रिहाईश दुर्गा बस्ती डाकखाना व तहसील समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा व शिल्पी कुमारी पुत्री तुफानी साहा निवासी समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। 

    सभी आरोपितों के खिलाफ लिया गया एक्शन

    दोनों मुकदमों में संलिप्त सभी आरोपितों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रववाई की जा चुकी है। पहले मुकदमे में संलिप्त आरोपित धर्मा को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा कि मामलों में आगामी जांच जारी है।

