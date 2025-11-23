Language
    विंग कमांडर नमांश: कोयंबटूर से वायुसेना के विशेष विमान में लाई गई पार्थिव देह, दादा-दादी के पास रह रही 7 साल की बच्ची

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    दुबई में एयर शो के दौरान शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल की पार्थिव देह आज गगल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। यहाँ से उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और एक बेटी हैं। उनकी पत्नी एयरफोर्स में पायलट हैं और प्रशिक्षण पर हैं। नमांश की शहादत से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    बलिदानी नमांश स्याल के हिमाचल के पटियालकड़ स्थित घर पर मौजूद लोग।

    संवाद सहयोगी, योल (कांगड़ा)। दुबई में शुक्रवार को एयर शो के दौरान तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल बलिदान हो गए थे। रविवार दोपहर एक बजे उनकी पार्थिव देह एयरफोर्स के विशेष विमान से गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। नमांश स्याल के माता-पिता, पत्नी व बेटी भी पार्थिव देह के साथ आएंगे।

    यहां से पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पटियालकड़ ले जाया जाएगा। यहां मोक्षधाम में सैन्य सम्मान के साथ नमांश स्याल की अंत्येष्टि की जाएगी।

    शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर दुबई में एयर शो से पहले नमांश स्याल का वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वह विमान की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। 

    चचेरा भाई देगा मुखाग्नि

    नमांश स्याल की चिता को मुखाग्नि उनके चचेरे भाई देंगे। नमांश का कोई सगा भाई नहीं है। उनकी इकलौती बेटी है। 

    नमांश की सात साल की बेटी दादा-दादी के पास

    नमांश स्याल के ताया जोगिंद्र स्याल व रिश्तेदार उनके घर में हैं। इन दिनों नमांश की पोस्टिंग कोयंबटूर के सैलूर में थी। उनकी पत्नी अफशां एयरफोर्स में पायलट हैं और इन दिनों कोलकाता में प्रशिक्षण पर थीं। उनकी सात वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए नमांश के माता-पिता सैलूर में ही थे।

    कोयंबटूर से विशेष विमान में लाई गई पार्थिव देह

    जोगिंद्र स्याल ने बताया कि रविवार को करीब नौ बजे कोयंबटूर से एयरफोर्स के विशेष विमान में नमांश की पार्थिव देह को लाया गया। इसके बाद दिल्ली से गगल एयरपोर्ट के लिए उड़ान होगी। नमांश के घर में सुबह से शोक व्यक्त करने के लिए लोग पहुंच गए हैं। 

    सैन्य सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

    एसडीएम नगरोटा बगवां मुनीष शर्मा ने पटियालकड़ गांव में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नमांश का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस व प्रशासन को उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं।

