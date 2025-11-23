विंग कमांडर नमांश: कोयंबटूर से वायुसेना के विशेष विमान में लाई गई पार्थिव देह, दादा-दादी के पास रह रही 7 साल की बच्ची

संवाद सहयोगी, योल (कांगड़ा)। दुबई में शुक्रवार को एयर शो के दौरान तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल बलिदान हो गए थे। रविवार दोपहर एक बजे उनकी पार्थिव देह एयरफोर्स के विशेष विमान से गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। नमांश स्याल के माता-पिता, पत्नी व बेटी भी पार्थिव देह के साथ आएंगे।



यहां से पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव पटियालकड़ ले जाया जाएगा। यहां मोक्षधाम में सैन्य सम्मान के साथ नमांश स्याल की अंत्येष्टि की जाएगी।

शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर दुबई में एयर शो से पहले नमांश स्याल का वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें वह विमान की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। चचेरा भाई देगा मुखाग्नि नमांश स्याल की चिता को मुखाग्नि उनके चचेरे भाई देंगे। नमांश का कोई सगा भाई नहीं है। उनकी इकलौती बेटी है। नमांश की सात साल की बेटी दादा-दादी के पास नमांश स्याल के ताया जोगिंद्र स्याल व रिश्तेदार उनके घर में हैं। इन दिनों नमांश की पोस्टिंग कोयंबटूर के सैलूर में थी। उनकी पत्नी अफशां एयरफोर्स में पायलट हैं और इन दिनों कोलकाता में प्रशिक्षण पर थीं। उनकी सात वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए नमांश के माता-पिता सैलूर में ही थे।