Dubai Tejas Crash: सैनिक स्कूल सुजानपुर के 21वें बैच के होनहार कैडेट रहे थे नमांश स्याल, सुबह प्रार्थना सभा के बजाय हुई शोक सभा

जागरण टीम, सुजानपुर (हमीरपुर)। दुबई एयर शो के दौरान फाइटर जेट तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने से बलिदान हुए हिमाचल प्रदेश निवासी विंग कमांडर नमांश स्याल के स्कूल में सन्नाटा पसरा रहा। सैनिक स्कूल सुजानपुर में वीर जवान पूर्व छात्र को याद किया गया व श्रद्धांजलि दी गई।

सैनिक स्कूल सुजानपुर की पहचान देश को अनुशासित, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक देने वाली संस्था के रूप में रही है। शनिवार की सुबह इस प्रतिष्ठित संस्थान के लिए बेहद पीड़ादायक बन गई। 21वें बैच के होनहार कैडेट रहे नमांश स्याल सैनिक स्कूल के 21वें बैच (रोल नंबर 1906) के छात्र रहे थे और अपने समय के होनहार एवं अनुशासित कैडेटों में गिने जाते थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही विद्यालय के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। हर चेहरा गमगीन था और पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया।