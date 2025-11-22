'एयर शो के वीडियो सर्च कर रहा था, तभी...'; विंग कमांडर के पिता ने बताया कैसे मिली तेजस क्रैश की खबर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में एयर शो के आखिरी दिन एक बड़ा विमान हादसा हो गया। एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। नमांश के पिता जगननाथ स्याल के पिता ने बताया उनकी अपने बेटे से आखिरी बात बुधवार को हुई थी।

नमांश के पिता का कहना है कि उन्हें नमांश की मौत की खबर यूट्यूब से मिली। उन्होंने बताया कि वह यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो सर्च कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें दुर्घटना के बारे में पता चला। इंटरनेट पर मिली तेजस विमान के क्रैश होने की खबर द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रिटायर स्कूल प्रधानाचार्य जगननाथ स्याल एयर शो का वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेजस विमान के क्रैश होने की खबर मिली।

उन्होंने बताया कि नमांश ने उनसे टीवी और यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो देखने के लिए कहा था। आगे कहा कि जैसे ही ये घटना देखी, तुरंत अपनी बहू को फोन किया। बता दें कि नमांश की पत्नी भी वायुसेना में विंग कमांडर है। उन्होंने बताया कि कुछ ही पल में वायुसेना के अधिकारी उनके घर पर पहुंच गए। इस दौरान जगननाथ को शक हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है।

बचपन से ही होनहार थे नमांश नमांश के पिता ने बताया कि अधिकारियों ने उनके बेटे के शव को भारत वापस लाने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है। हालांकि संकेत देते हुए बताया है कि इस प्रक्रिया में दो से तीन दिन लग सकते हैं।