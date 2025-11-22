Language
    'एयर शो के वीडियो सर्च कर रहा था, तभी...'; विंग कमांडर के पिता ने बताया कैसे मिली तेजस क्रैश की खबर

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विंग कमांडर नमांश स्याल की मृत्यु हो गई। उनके पिता को इस दुखद घटना की जानकारी यूट्यूब से मिली। नमांश ने बचपन से ही होनहार छात्र थे और 2009 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है।

    Hero Image

    यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए विंग कमांडर के पिता को मिली तेजस क्रेश की खबर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में एयर शो के आखिरी दिन एक बड़ा विमान हादसा हो गया। एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। नमांश के पिता जगननाथ स्याल के पिता ने बताया उनकी अपने बेटे से आखिरी बात बुधवार को हुई थी।

    नमांश के पिता का कहना है कि उन्हें नमांश की मौत की खबर यूट्यूब से मिली। उन्होंने बताया कि वह यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो सर्च कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें दुर्घटना के बारे में पता चला।

    इंटरनेट पर मिली तेजस विमान के क्रैश होने की खबर 

    द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रिटायर स्कूल प्रधानाचार्य जगननाथ स्याल एयर शो का वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेजस विमान के क्रैश होने की खबर मिली।

    उन्होंने बताया कि नमांश ने उनसे टीवी और यूट्यूब पर एयर शो का वीडियो देखने के लिए कहा था। आगे कहा कि जैसे ही ये घटना देखी, तुरंत अपनी बहू को फोन किया। बता दें कि नमांश की पत्नी भी वायुसेना में विंग कमांडर है। उन्होंने बताया कि कुछ ही पल में वायुसेना के अधिकारी उनके घर पर पहुंच गए। इस दौरान जगननाथ को शक हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है।

    बचपन से ही होनहार थे नमांश

    नमांश के पिता ने बताया कि अधिकारियों ने उनके बेटे के शव को भारत वापस लाने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है। हालांकि संकेत देते हुए बताया है कि इस प्रक्रिया में दो से तीन दिन लग सकते हैं।

    मृतक पायलट के पिता ने बताया कि नमांश ने बचपन से ही एक होनहार छात्र था। उसने बड़े सपने देखे थे। पायलट ने अपनी स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश के आर्मी पब्लिक स्कूल और सैनिक स्कूल से प्राप्त की थी। उन्होंने साल 2009 में एनडीए की परीक्षा पास की और रक्षा बल में शामिल हो गए। पिता का कहना है कि नमांश की मौत के बाद पूरा परिवार टूट गया है।

