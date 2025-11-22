विंग कमांडर नमांश के घर मातम, माता-पिता बेटे की पार्थिव देह के साथ ही आएंगे हिमाचल; ताया ने बताया कब होगा अंतिम संस्कार

जागरण टीम, योल (कांगड़ा)। दुबई में एयर शो के दौरान तेजस जेट क्रैश में बलिदान हुए हिमाचल प्रदेश निवासी विंग कमांडर नमांश स्याल के घर मातम पसरा है। महज 35 साल की उम्र में परिवार के जवान बेटे के बलिदान हर किसी की आंख नम है। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के पटियालकर गांव में अब बलिदानी नमांश की पार्थिव देह का इंतजार हो रहा है।

बेटे की पार्थिव देह का इंतजार बलिदानी नमांश के माता-पिता पांच माह से सैलूर में ही हैं। वह हिमाचल नहीं आए हैं। दोनों जवान बेटे की पार्थिव देह पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे बेटे की पार्थिव देह के साथ ही घर पहुंचेंगे।

बलिदानी की पत्नी व बेटी कल ही पहुंचेंगी बलिदानी की पत्नी अफशां और उनकी बेटी भी कल ही हिमाचल स्थित अपने घर पहुंचेंगी। नमांश स्याल की पत्नी अफशां भी एयरफोर्स में पायलट हैं। 2014 में दोनों की शादी हुई थी। इनकी सात साल की बेटी है।