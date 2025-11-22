Paragliding Accident: बिजली के तारों में उलझ गया पैराग्लाइडर, धर्मशाला में महिला पर्यटक और पायलट की जान फंसी आफत में

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में इंद्रूनाग पैराग्लाइडिंग साइट से महिला पर्यटक को लेकर उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर दाड़नू में बिजली के तारों में फंस गया। गनीमत रही कि पायलट और पर्यटक को करंट नहीं लगा और पैराग्लाइडर के फंसे रहने से नीचे नहीं गिरे।

34 वर्षीय रिंकू पुत्र प्यारे लाल निवासी बनगोटू और महिला पर्यटक 50 वर्षीय तमला चंद्रिका रानी पत्नी तमला काला कृष्णा निवासी वेरप्पा घेटा तेलंगाना दोनों हवा में ढाई घंटे तक लटके रहे। एसडीआरएफ व अन्य बल ने शुरू किया रेस्क्यू बाद में इस बाबत सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ व दमकल विभाग की टीमों ने दोनों को रेस्क्यू किया। हालांकि शाम के समय ज्यादा ठंड होने के कारण रेस्क्यू अभियान में जुटे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान बिजली की आपूर्ति बंद कर दोनों को रेस्क्यू किया। घटनास्थल पर मौजूद एंबुलेंस में दोनों को उपचार दिया और बाद में जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया।