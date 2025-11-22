Paragliding Accident: बिजली के तारों में उलझ गया पैराग्लाइडर, धर्मशाला में महिला पर्यटक और पायलट की जान फंसी आफत में
धर्मशाला में एक पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में एक महिला पर्यटक और पायलट उस समय बाल-बाल बच गए जब उनका पैराग्लाइडर बिजली के तारों में उलझ गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बचाया गया। इस घटना ने पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में इंद्रूनाग पैराग्लाइडिंग साइट से महिला पर्यटक को लेकर उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर दाड़नू में बिजली के तारों में फंस गया। गनीमत रही कि पायलट और पर्यटक को करंट नहीं लगा और पैराग्लाइडर के फंसे रहने से नीचे नहीं गिरे।
34 वर्षीय रिंकू पुत्र प्यारे लाल निवासी बनगोटू और महिला पर्यटक 50 वर्षीय तमला चंद्रिका रानी पत्नी तमला काला कृष्णा निवासी वेरप्पा घेटा तेलंगाना दोनों हवा में ढाई घंटे तक लटके रहे।
एसडीआरएफ व अन्य बल ने शुरू किया रेस्क्यू
बाद में इस बाबत सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ व दमकल विभाग की टीमों ने दोनों को रेस्क्यू किया। हालांकि शाम के समय ज्यादा ठंड होने के कारण रेस्क्यू अभियान में जुटे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान बिजली की आपूर्ति बंद कर दोनों को रेस्क्यू किया। घटनास्थल पर मौजूद एंबुलेंस में दोनों को उपचार दिया और बाद में जोनल अस्पताल धर्मशाला ले जाया गया।
लैंडिंग से पहले हुआ हादसा
शुक्रवार दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे महिला पर्यटक ने इंद्रूनाग साइट से पायलट के साथ पैराग्लाइडर में उड़ान भरी थी। लैंडिंग साइट पर पहुंचने से पहले ही दाड़नू में पैराग्लाइडर बिजली के तारों में फंस गया। स्थानीय लोगों ने इस बाबत सूचना 112 नंबर पर दी। इसके बाद धर्मशाला पुलिस, दमकल विभाग व एसडीआरएफ की टीम हरकत में आई।
कड़ी मशक्कत के बाद चलाए अभियान में दोनों को सुरक्षित बचाया। प्रशासन, पुलिस व पर्यटन विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। पायलट के लाइसेंस व दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
मामले की जांच की जा रही : एएसपी
पुलिस, एसडीआरएफ व दमकल विभाग की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू किया है। पायलट व महिलापर्यटक को सुरक्षित उतार लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
-बीर बहादुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा।
टीम करेगी जांच
घटना की तकनीकी जांच के लिए शनिवार को टीम भेजी जाएगी। हादसे के अन्य कारणों को भी जांचा जाएगा। अच्छी बात यह है कि पायलट व पर्यटक सुरक्षित हैं।
-विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा।
इस वर्ष हुए हादसे
- 18 जनवरी: इंद्रूनाग साइट में 19 वर्षीय गुजरात की पर्यटक की पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत हो गई थी।
- 13 जुलाई : बनगोटू साइट से टेक आफ करने वाले गुजरात के पर्यटक की मौत हो गई थी व पायलट घायल हुआ था।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: युवती के शोषण मामले में हंसराज के बाद एक और भाजपा MLA से पूछताछ, चंडीगढ़ के होटल रिकॉर्ड ने खोले राज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।