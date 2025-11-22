हिमाचल: युवती के शोषण मामले में हंसराज के बाद एक और भाजपा MLA से पूछताछ, चंडीगढ़ के होटल रिकॉर्ड ने खोले राज

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में युवती का शारीरिक शोषण करने के आरोप में फंसे चंबा जिले के चुराह के विधायक डॉ. हंसराज के साथ एक और भाजपा विधायक का नाम लपेटे में आ गया है। चुराह के विधायक के बाद जिला मंडी से नाचन के विधायक विनोद कुमार से भी चंबा महिला थाना की पुलिस ने पूछताछ की है।



दरअसल, विधायक हंसराज चंडीगढ़ के जिन होटलों में ठहरे थे, वह नाचन के विधायक विनोद कुमार के नाम पर बुक थे। दो अलग-अलग होटलों में कमरे दो बार बुक करवाए गए थे। दोनों बार बुकिंग विधायक विनोद कुमार के नाम पर थी।

होटल के रिकॉर्ड में यह बात सामने आने के बाद अब विनोद कुमार भी विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। डा. हंसराज व विनोद कुमार दोस्त हैं। पहचान छिपाकर क्यों ठहरे विधायक? विनोद कुमार द्वारा बुक करवाए गए होटल के कमरों में एक नहीं दो बार डा. हंसराज क्यों ठहरे थे। पहचान छिपाकर ठहरने का कारण क्या था। चंबा पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों होटल से बुकिंग का रिकार्ड अपने कब्जे में लिया है।

युवती के शोषण मामले में विनोद की कोई भूमिका नहीं पाई होटल में बुकिंग को लेकर विनोद कुमार से पूछताछ की गई है। युवती के शारीरिक शोषण मामले में फिलहाल विधायक विनोद कुमार की कोई भूमिका नहीं पाई गई है, न ही उनके विरुद्ध कोई केस दर्ज हुआ है।