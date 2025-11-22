हिमाचल के राज्यपाल ने तलब किए DGP और SP शिमला, पूछा- संवैधानिक संस्था के बाहर अशोभनीय टिप्पणी क्यों? मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य पुलिस प्रमुख और शिमला के एसपी को तलब किया है। राजभवन के बाहर लापरवाही को लेकर राज्यपाल सख्त हो गए हैं।

शिमला स्थित राजभवन के बाहर वीरवार को युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित धरने और प्रधानमंत्री का पुतला जलाने पर कड़ा संज्ञान लिया है।

उन्होंने शुक्रवार को प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी और पुलिस अधीक्षक (एसपी) शिमला संजीव गांधी को तलब किया।

एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें

राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों को एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पूछा कि क्या इस धरने की अनुमति प्रशासन से ली गई थी और राजभवन के बाहर सुरक्षा के लिए कितने जवान तैनात किए गए थे।