बालीवुड को भा रही कसौली की वादियां, अभिनेता रणवीर कर रहे धुरंधर फिल्म की शूटिंग; पहुंची कई यूनिट

Kasauli Film Shooting कसौली में फिल्म धुरंधर की शूटिंग चल रही है जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सनावर स्कूल में अस्पताल का दृश्य फिल्माया गया। प्रशंसक रणवीर सिंह की एक झलक पाने के लिए उत्साहित हैं। फिल्म में संजय दत्त अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी हैं। उरी फिल्म के निर्देशक आदित्य धर निर्देशन कर रहे हैं और यामी गौतम भी कसौली पहुंची हैं।

मनमोहन वशिष्ठ, सोलन। इस साल के अंत तक आने वाली फिल्म धुरंधर की शूटिंग दो दिन से पर्यटन नगरी कसौली में हो रही है। इसमें बालीवुड अभिनेता रणवीर सिंह शूटिंग के लिए कसौली पहुंचे हुए हैं। शनिवार सुबह से रणवीर सिंह पर दृश्य द लारेंस स्कूल सनावर में फिल्माए जा रहे हैं।

सनावर स्कूल के बर्डवुड के एक कमरे में रणवीर सिंह के अस्पताल का सीन फिल्माया गया। उसके अलावा अन्य लोकेशन पर भी अलग-अलग दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। प्रशंसक अपने पंसदीदा स्टार की झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं।

शाम को शूटिंग खत्म होते ही रणवीर सिंह होटल चले जाते हैं और सुबह फिर से शूटिंग स्थल पर पहुंच जाते हैं। सोमवार को भी शूटिंग जारी है। हाल ही में उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे दर्शकों की सराहना मिली है।

ये कलाकार भी फिल्म में फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जबकि इसमें अन्य कलाकार संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी हैं। लेकिन कसौली में केवल रणवीर सिंह ही आए हुए हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक आदित्य धर कर रहे निर्देशन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी शानदार देशभक्ति फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य धर इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। उनकी पत्नी अभिनेत्री यामी गौतम भी कसौली पहुंची हैं। इस दौरान यामी गौतम ने सनावर स्कूल के हेडमास्टर हिम्मत सिंह ढिल्लों व अन्य स्टाफ से हेडमास्टर कार्यालय में मुलाकात की।

बालीवुड को भा रही कसौली की वादियां इन दिनों कसौली की वादियां बालीवुड को भा रही हैं। कई दिन से यहां की वादियां लाइट, कैमरा, एक्शन से गूंज रही हैं। कुछ दिन पहले ही यहां एक हारर फिल्म बिहाइंड द मिरर की शूटिंग हुई। उसके बाद तीन दिन पहले हंगामा चैनल के लिए विन्नी की किताब वेब सीरीज की शूटिंग हुई। इसमें टीवी अभिनेत्री व शिमला निवासी अलिशा पंवर मुख्य भूमिका में हैं। वहीं अभिषेक कपूर, मानसी जैन, संजय गंगानी व राजवीर इसमें मुख्य भूमिका में हैं।