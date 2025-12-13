हिमाचल: बेलदार की नौकरी के लिए फर्जी प्रमाणपत्र लेकर पहुंच गए 3 अभ्यर्थी, सोलन की नौणी यूनिवर्सिटी में पकड़ा मामला

जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश के डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (यूएचएफ) नौणी में प्रशिक्षु बेलदार पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र का मामला उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर पुलिस थाना सदर सोलन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में तीन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं।



प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर को यूएचएफ नौणी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य ने पुलिस को एक शिकायत पत्र प्रेषित किया। शिकायत में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षु बेलदारों के कुल पांच पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।



हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार इन पदों पर चयन प्रक्रिया आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर की जानी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दस्तावेज सत्यापन में पकड़ा मामला विज्ञापन के उपरांत प्रदेशभर से कई अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया। विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार की गई। इसके बाद चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सभी अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित उप शिक्षा निदेशकों से अनुरोध किया गया, ताकि माध्यमिक कक्षा की परीक्षा से जुड़े प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जा सके।

तीन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र पाए गए अमान्य दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुल 12 अभ्यर्थियों में से योग्यता सूची में शामिल तीन उम्मीदवारों कुशवान, भीष्म पंवार एवं अमरीश कुमार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत पाए गए। सत्यापन रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं।