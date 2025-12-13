Language
    हिमाचल: ग्रेट खली के जमीन विवाद पर हरकत में प्रशासन, फास्ट ट्रैक से हो रही जांच, राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ग्रेट खली के जमीन विवाद की शिकायत पर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने बताया क ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेसलर ग्रेट खली और पांवटा साहिब के तहसीलदार।

    जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में ग्रेट खली के जमीन विवाद की शिकायत पर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। रेसलर ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा ने पांवटा साहिब उपमंडल के सूरजपुर में जमीनी विवाद की उपायुक्त सिरमौर को शिकायत सौंपी थी। इसके बाद अब एसडीएम पांवटा साहिब ने फास्ट ट्रैक से जांच शुरू कर दी है।

    पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने बताया कि जमीनी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को फ़ास्ट ट्रैक आधार पर किया जा रहा है, जिससे न्यायहित में शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

    एसडीएम ने बताया कि जवाला राम पुत्र हरिया निवासी धीराईना तहसील शिलाई द्वारा भूमि विवाद एवं अवैध कब्जा प्रयास संबंधी शिकायत 05 दिसंबर से औपचारिक जांच प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खली ने पत्रकार वार्ता कर उठाया था मामला

    यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के संबंध में शिकायतकर्ता के पुत्र एवं प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली द्वारा हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से मामले को सार्वजनिक रूप से उठाया गया है, जिसके उपरांत प्रशासन द्वारा तथ्यों की गहराई से जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी

    प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों शिकायतकर्ता, निजी प्रतिवादी तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, शीर्षक दस्तावेज़ तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। 

    नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई होगी

    उपमंडल प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर दिया जाएगा। प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तथ्यों की जांचोपरांत नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 

    मुख्य सचिव ने छीन ली थी शक्तियां

    ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा की शिकायत मिलने के बाद हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर उपायुक्त सिरमौर ने पांवटा साहिब के तहसीलदार की सब रजिस्टार की शक्तियां छीन ली थी। यह सारी शक्तियां जांच पूरी होने नायब तहसीलदार पांवटा साहिब को दी गई हैं।

