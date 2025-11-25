Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के स्कूलों में तैनात वोकेशनल टीचर के लिए राहत की खबर, साल में 52 दिन का अवकाश मिलेगा; लागू रहेंगी शर्तें

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब साल में 52 दिनों का अवकाश मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि, अवकाश कुछ नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिनकी घोषणा जल्द की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में तैनात वोकेशनल प्रशिक्षकों को 52 अवकाश मिलेंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    नेहा शर्मा, सोलन। हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत 52 दिन का अवकाश मिलेगा। यह अवकाश वार्षिक छुट्टियों के आधार पर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 

    प्रशिक्षकों को 22 दिन के वेतन व 10 दिन के त्योहारी अवकाश के साथ जोड़कर 52 दिन की छुट्टियां दी हैं। यह आदेश जनवरी 2026 से प्रशिक्षकों के लिए लागू होंगे।

    साथ ही शिक्षा विभाग ने कई शर्तों को भी छुट्टियों के साथ जोड़ा है और इसकी पालना के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 52 दिनों का अवकाश देने के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों की मांग को पूरा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छुट्टियों के लिए की थी हड़ताल

    बता दें कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को छुट्टियां काफी कम मिलती थी। इस मांग को लेकर कई बार उन्होंने हड़ताल कर विरोध भी किया। इसके बाद अब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 

    निभानी होंगी ये जिम्मेदारियां

    हालांकि, विभाग ने व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अवकाश अवधि के दौरान ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, व्यावसायिक छात्रों का मूल्यांकन, कार्यशालाएं, बैठकें या अन्य एनएसक्यूएफ-अनिवार्य जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

    12 आकस्मिक अवकाश और 6 मेडिकल लीव मिलेंगी

    वहीं व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश और प्रतिवर्ष 6 दिन के चिकित्सा अवकाश व मातृत्व अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार मातृत्व अवकाश के हकदार बने रहेंगे। साथ ही नियमों की सख्ती से पालना करवाने के भी दिशा निर्देश दिए गए है।


    वोकेशनल प्रशिक्षकों को अब 52 दिनों का अवकाश देने की शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश स्कूलों को भेज दिए गए हैं।
    -डॉ. राजेंद्र वर्मा, जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: दसवीं पास के लिए विदेश में नौकरी का मौका, एक लाख रुपये तक मिलेगा वेतन; 300 पदों पर होगी भर्ती  

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार के 3 साल पूरे होने के कार्यक्रम का वेन्यू तय, ये राष्ट्रीय नेता लेंगे भाग; क्या रहेगी समारोह की रूपरेखा? 