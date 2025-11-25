हिमाचल के स्कूलों में तैनात वोकेशनल टीचर के लिए राहत की खबर, साल में 52 दिन का अवकाश मिलेगा; लागू रहेंगी शर्तें

नेहा शर्मा, सोलन। हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत 52 दिन का अवकाश मिलेगा। यह अवकाश वार्षिक छुट्टियों के आधार पर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।



प्रशिक्षकों को 22 दिन के वेतन व 10 दिन के त्योहारी अवकाश के साथ जोड़कर 52 दिन की छुट्टियां दी हैं। यह आदेश जनवरी 2026 से प्रशिक्षकों के लिए लागू होंगे।



साथ ही शिक्षा विभाग ने कई शर्तों को भी छुट्टियों के साथ जोड़ा है और इसकी पालना के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 52 दिनों का अवकाश देने के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों की मांग को पूरा किया है।