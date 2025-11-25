Language
    हिमाचल: दसवीं पास के लिए विदेश में नौकरी का मौका, एक लाख रुपये तक मिलेगा वेतन; 300 पदों पर होगी भर्ती 

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए यूएई में नौकरी का अवसर है। एचपीएसईडीसी नून फूड एलएलसी के लिए 300 डिलीवरी राइडर्स की भर्ती कर रहा है। दसवीं पास और 20 से 37 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार 29 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को एक लाख रुपये तक का वेतन मिलेगा। भर्ती अभियान दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

    हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का अवसर है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार का अवसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नून फूड एलएलसी (किराना व खाद्य वितरण) के लिए 300 डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इच्छुक पुरुष उम्मीदवार 29 नवंबर 2025 तक गूगल फॉर्म लिंक https://forms.gle/t2ewUU4qCykidLWL7 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    यह भर्ती एचपीएसईडीसी द्वारा श्रम और रोजगार विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से आयोजित की जा रही है। 

    एक लाख रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा

    चयनित उम्मीदवारों को 2500 दिरहम का मासिक वेतन, कमीशन और टिप के साथ, लगभग 70,000 से 1,00,000 रुपये मिलेंगे। अभ्यर्थियों के चेहरे या गर्दन पर टैटू नहीं होनी चाहिए और रंग-अंधता स्वीकार्य नहीं है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा।

    दसवीं न्यूनतम योग्यता तय

    आवेदक के लिए 10वीं न्यूनतम योग्यता रखी गई है और आवेदक को बेसिक इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 20 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास गियर मोटरसाइकिलों के लिए कम से कम आगामी एक वर्ष के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

    यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चुकाने होंगे एक लाख 33 हजार

    अभ्यर्थियों की तैनाती के बाद यूएई ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 5,500 दिरहम यानी 133650 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 1000 दिरहम यानी 24300 रुपये प्रस्थान के समय और शेष 4,500 दिरहम यानी 109350 रुपये की 500 दिरहम की नौ मासिक किश्तों में वेतन से काटे जाएंगे।

    वैध पासपोर्ट अनिवार्य

    बिना वैध पासपोर्ट वाले उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 35,400 रुपये और 1,500 रुपये का चिकित्सा शुल्क भी देना होगा। 

    दिसंबर के पहले सप्ताह में विशेष भर्ती अभियान

    आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में विभिन्न जिलों में एक सप्ताह का भर्ती अभियान आयोजित किया जाएगा। विस्तृत स्थान और कार्यक्रम के लिए, उम्मीदवार स्थानीय श्रम और रोजगार कार्यालय या एचपीएसईडीसी की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।