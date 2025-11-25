Himachal Govt Jobs: हिमाचल सरकार ने 2106 पद भरने को दी मंजूरी, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग में होगी सबसे ज्यादा भर्ती

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए 2106 सरकारी नौकरियों के द्वार खोले हैं। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए कांस्टेबलों के 800 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। पुलिस विभाग में पांच जूनियर आफिस असिस्टेंट (जेओए) आइटी पद सृजित होंगे।



स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति होगी जो अस्पतालों में रोगियों की सुविधा में अहम भूमिका निभाएंगे। धर्मशाला स्थित फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में डिजिटल फारेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों को मंजूरी दी गई।

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भरे जाएंगे ये पद प्रदेश सचिवालय शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में हमीरपुर के डा. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज में नौ सुपर स्पेशिलिटी विभाग और 73 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

टांडा में 27 पद भरेंगे, नेरचौक में खुलेगी पुलिस पोस्ट टांडा मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पद भरे जाएंगे। नेरचौक मेडिकल कालेज में नई पुलिस पोस्ट स्थापित होगी। उपअग्निशमन केंद्र संचालन के लिए भरे जाएंगे 46 पद सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी। सोलन के कंडाघाट व सिरमौर के राजगढ़ में नए उपअग्निशमन केंद्र खुलेंगे। इनके संचालन के लिए 46 पद भरे जाएंगे और चार फायर टेंडर खरीदे जाएंगे।