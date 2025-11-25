Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल सरकार के 3 साल पूरे होने के कार्यक्रम का वेन्यू तय, राष्ट्रीय नेता भी लेंगे भाग; क्या रहेगी समारोह की रूपरेखा?

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका वेन्यू तय हो गया है। इस कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे। सरकार अपनी तीन साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेगी। यह समारोह सरकार और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।

    जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित होने वाला राज्यस्तरीय समारोह का वेन्यू तय हो गया है। सरकार का कार्यक्रम मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में ही होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम स्थल पर मुहर लगा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो स्थानों को लेकर थी कशमकश

    पिछले कुछ दिनों से स्थल को लेकर संशय बना हुआ था। कांग्रेस के कुछ नेता सुंदरनगर के जवाहर पार्क में कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे, जबकि प्रशासन पड्डल मैदान के पक्ष में था।

    नेगी के नेतृत्व में बनाई थी कमेटी, ये नेता लेंगे भाग

    स्थल चयन के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता भाग लेंगे। समारोह का आयोजन 11 दिसंबर को होगा। 

    उपायुक्त ने तैयारियों को लेकर की बैठक

    स्थल पर मुहर लगने के बाद तैयारियों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समारोह के सफल आयोजन के लिए रूपरेखा तय करते हुए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी गईं।

    अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

    उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित स्थल पड्डल मैदान में सभी प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय व पूरी गंभीरता के साथ अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। 

    प्रदर्शनी लगाएंगे विभाग

    कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियां भी गठित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए समारोह स्थल पर विभागीय प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इसके लिए समय रहते प्रबंध पूरे करने के कहा। 

    पार्किंग स्थल चिह्नित करने का निर्देश

    बैठक में समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था सहित परिवहन एवं गाड़ियों के पार्किंग स्थल चिह्नित करने व यातायात के लिए समुचित योजना तैयार करने पर भी चर्चा की गई। मंडी तथा अन्य जिलों से आने वाले लाभार्थियों के आवागमन, ठहराव एवं भोजन इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

    नगर निगम को बनानी होगी यह व्यवस्था

    उपायुक्त ने समारोह स्थल पर साफ-सफाई की उचित व्यवस्था तथा मोबाइल शौचालयों की स्थापना के लिए नगर निगम को आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करने को कहा। इनमें जल की समुचित आपूर्ति भी सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार कूड़ेदान इत्यादि स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों को इसमें आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। 

    चिट्टा अभियान पर जागरूक किए जाएंगे लोग

    सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व एंटी चिट्टा अभियान पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए लोक संपर्क विभाग तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को आपसी समन्वय से तैयारियां करने को कहा गया।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मंडी के कांग्रेस नेता शशि शर्मा को सरकार में मिली जिम्मेदारी, अनुराग के बाद इन 2 नेताओं का नाम भी आगे

    बैठक में ये रहे उपस्थित

    बैठक में अतरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डा. मदन कुमार, एसडीएम मंडी रुपिंदर कौर, सहायक आयुक्त केएस पटियाल सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।