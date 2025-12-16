हिमाचल: फारेस्ट गार्ड 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शिकायत के निपटारे के बदले मांग रहा था रकम

जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के सोलन में राज्य विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस थाना बद्दी ने वन विभाग नालागढ़ में तैनात एक फारेस्ट गार्ड को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई विजिलेंस थाना बद्दी की डीएसपी डा. प्रतिभा चौहान की अगुआई में की गई।



विजिलेंस टीम ने यह ट्रैप पंजैहरा क्षेत्र में लगाया, जहां आरोपित एक शिकायत के निपटारे के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था।

वन भूमि से मिट्टी हटाने का था मामला फारेस्ट गार्ड मुकेश कुमार वन भूमि से मिट्टी उठाने के मामले को रफा-दफा करने के लिए शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था। लगातार दबाव और पैसों की डिमांड से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस थाना बद्दी से संपर्क किया।