Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: फारेस्ट गार्ड 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शिकायत के निपटारे के बदले मांग रहा था रकम

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक फारेस्ट गार्ड को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गार्ड ने शिकायत के निपटारे के ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोलन के नालागढ़ में विजिलेंस टीम ने फारेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के सोलन में राज्य विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस थाना बद्दी ने वन विभाग नालागढ़ में तैनात एक फारेस्ट गार्ड को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई विजिलेंस थाना बद्दी की डीएसपी डा. प्रतिभा चौहान की अगुआई में की गई।

    विजिलेंस टीम ने यह ट्रैप पंजैहरा क्षेत्र में लगाया, जहां आरोपित एक शिकायत के निपटारे के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन भूमि से मिट्टी हटाने का था मामला

    फारेस्ट गार्ड मुकेश कुमार वन भूमि से मिट्टी उठाने के मामले को रफा-दफा करने के लिए शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था। लगातार दबाव और पैसों की डिमांड से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस थाना बद्दी से संपर्क किया।

    डीएसपी ने रंगे हाथ पकड़ा आरोपित

    डीएसपी विजिलेंस डा. प्रतिभा चौहान ने आरोपित को रिश्वत लेते पकड़ लिया। विजिलेंस टीम अब मामले की गहन जांच में जुट गई है। आरोपित को मंगलवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा।

    भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष अभियान : एसपी

    एसपी एसआइयू वीरेंद्र कालिया ने बताया कि विजिलेंस विभाग भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रहा है।

    यह भी पढ़ें: संजौली मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों ने ऊपरी मंजिलें गिराने के लिए दिया अल्टीमेटम, वक्फ बोर्ड को कार सेवा का भी विकल्प 

    यह भी पढ़ें: शिमला: एएसपी अभिषेक देखेंगे संजौली पुलिस थाना, SP संजीव गांधी ने सौंपी IPS व HPS अधिकारियों को जिम्मेदारी 