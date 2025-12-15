शिमला: एएसपी अभिषेक देखेंगे संजौली पुलिस थाना, SP संजीव गांधी ने सौंपी IPS व HPS अधिकारियों को जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद एसपी शिमला संजीव गांधी की ओर से अधिकारियों को कार्यों का दोबारा से वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी अभिषेक को संजौली और सुन्नी थाना का सुपरवाइजरी आफिसर बनाया गया है।



अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला सिटी आईपीएस अधिकारी मेहर पंवर को न्यू शिमला थाना और जिला महिला थाना का सुपरवाइरी अधिकारी बनाया गया है। इस बारे में एसपी शिमला संजीव गांधी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आईपीएस अभिषेक को कानून-व्यवस्था व वीआईपी मूवमेंट का भी कार्यभार इन आदेशों के अनुसार अभिषेक, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को संजौली व सुन्नी पुलिस थानों का पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह जिला सुरक्षा अधिकारी के रूप में कानून-व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा से जुड़े मामलों और अग्रिम खुफिया सूचनाओं की निगरानी करेंगे।



इसके अतिरिक्त उन्हें जिला संपदा अधिकारी, जिलास्तरीय क्रय समिति के अध्यक्ष, कंट्रोल रूम की देखरेख तथा टीए व मेडिकल बिलों का नियंत्रण अधिकारी भी बनाया गया है।

जिला में अपराध स्थिति की निगरानी भी करेंगे मेहर पंवर मेहर पंवर, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) को ढली, जिला महिला पुलिस थाना और न्यू शिमला थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे जिला में अपराध स्थिति की निगरानी करेंगी और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। ट्रैफिक स्टाफ के अवकाश स्वीकृति का अधिकार भी उन्हें दिया गया है।

एचपीएस शक्ति चंद को बालूगंज थाना सौंपा पुलिस उप अधीक्षक (एलआर-II) एचपीएस शक्ति सिंह को पुलिस थाना बालूगंज का पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। साथ ही वे सीसीटीवी मैट्रिक्स के सीईओ और डीसीआरबी शाखा की निगरानी करेंगे। एचपीएस विजय स्थापना व लेखा शाखा का जिम्मा पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय) एचपीएस विजय रघुवंशी को स्थापना व लेखा शाखा का पर्यवेक्षण, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) तथा पुलिस लाइंस कैथू में तैनात कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति की जिम्मेदारी दी गई है।