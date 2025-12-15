संजौली मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों ने ऊपरी मंजिलें गिराने के लिए दिया अल्टीमेटम, वक्फ बोर्ड को कार सेवा का भी विकल्प

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में मांग की है कि यदि वक्फ बोर्ड व नगर निगम के पास इसे तोड़ने के लिए पैसे नहीं हैं तो हिंदू संगठन के स्वयंसेवक कारसेवा के लिए तैयार हैं। स्वयंसेवक बिना किसी पैसे के ही इसे तोड़ने के लिए तैयार हैं।

हाई कोर्ट ने भी दिया है आदेश हिंदू संगठन के विजय शर्मा व मदन ठाकुर ने कहा कि 3 दिसंबर 2025 को हिमाचल हाई कोर्ट ने निचली दो मंजिलों को गिराने पर रोक लगा दी है, लेकिन ऊपरी दूसरी मंजिल के ऊपर के ढांचे को पूरी तरह से तोड़ने के लिए कहा है। इसे जल्द ही तोड़ना चाहिए। ये मांग आयुक्त के समक्ष रखी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर समय के साथ फैसला लिया जाएगा।

29 दिसंबर तक तोड़ा जाए ढांचा यदि ऐसा समय रहते हुए नगर निगम की ओर से नहीं किया जाता है तो अंदोलन, ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन एवं जनजागरूकता के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आाकर्षित किया जाएगा। उन्होंने मांग कि कि वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी को 29 दिसंबर तक इसे तोड़ने का समय दिया जाए।

प्रशासन ने तोड़ा तो वसूला जाए खर्च यदि ये दी गई समयावधि में नहीं तोड़ेंगे तो नगर निगम प्रशासन 30 दिसंबर को पुलिस व प्रशासन के साथ इसकी निचली दो मंजिलों को छोड़कर बचे हुए अवैध ढांचे को तोड़े। इसे तोडऩे का पूरा खर्च नगर निगम वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी से वसूले।