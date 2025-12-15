कुल्लू में हरियाणा के पर्यटकों की गुंडागर्दी, मनाली से चंडीगढ़ जा रही HRTC लग्जरी बस पर किया पथराव; चालक-परिचालक पीटे
कुल्लू बस स्टैंड पर हरियाणा के पर्यटकों ने एचआरटीसी की लग्जरी बस पर पथराव किया, जिससे बस के शीशे टूट गए। आरोप है कि सीट न मिलने पर युवकों ने चालक-परिच ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू स्थित बस स्टैंड में रात को हरियाणा के पर्यटकों ने उत्पात मचाया। मनाली से चंडीगढ़ जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की लग्जरी बस पर पथराव कर दिया व शीशे चकनाचूर कर दिए। हरियाणा के तीन युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया।
बताया जा रहा है कि बस में सीट न मिलने से नाराज युवकों ने बस पर पथराव किया और चालक-परिचालक की पिटाई कर दी। घटना में दोनों कर्मचारियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपित फरार हो गया है।
सीट को लेकर हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी बस कुल्लू बस स्टैंड पर डीजल भरवा रही थी। इसी दौरान हरियाणा के तीन युवक कैथल जाने के लिए परिचालक से पूछताछ करने पहुंचे। परिचालक द्वारा बस के चंडीगढ़ रूट पर होने और सीट खाली न होने की जानकारी देने पर युवक भड़क गए और गाली-गलौज शुरू कर दी।
चालक-परिचालक पर कर दिया हमला
देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। बीच-बचाव के लिए आए चालक के साथ भी मारपीट की गई और बाद में हुड़दंगियों ने बस पर पथराव कर उसे नुकसान पहुंचाया।
चालक की आंख में आई चोट
पीड़ित चालक हेमराज ने बताया कि मारपीट के दौरान उन्हें आंख में चोट लगी है और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों का मेडिकल करवाकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
तीसरे युवक की तलाश
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मारपीट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। दो युवकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि तीसरे युवक की तलाश जारी है।
क्या कहते हैं बस अड्डा प्रभारी
बस अड्डा प्रभारी खूब राम ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बस स्टैंड में यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए रात्रि पुलिस गश्त और सुरक्षा गार्डों की तैनाती की भी मांग की है।
