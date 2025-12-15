हिमाचल: IPS कैडर में शामिल होने वाले वरिष्ठ SP की ACR से किसने की छेड़छाड़, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या सामने आया?

चैतन्य ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में कथित छेड़छाड़ मामले में किसका हाथ है, इसका जल्द पता चलेगा। शिमला पुलिस इसकी जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार, जिस एसपी की एसीआर से छेड़छाड़ का संदेह है, वह आइपीएस कैडर में शामिल होने वाले हैं व वरिष्ठता सूची में उनका नाम सबसे ऊपर है।



ऐसे में यह मामला न केवल प्रशासनिक बल्कि संवैधानिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) ने जब सर्विस रिकार्ड की जांच के दौरान एसीआर में असमानता देखी तो तत्काल राज्य सरकार से सत्यापन के लिए कहा।

विजिलेंस जांच में पाई गई छेड़छाड़ मुख्य सचिव के निर्देश पर विजिलेंस विभाग ने लगभग दो साल पहले प्रारंभिक जांच शुरू की। शुरुआती पड़ताल में एसीआर दस्तावेज में छेड़छाड़ के संकेत मिलने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई। छोटा शिमला पुलिस थाना में मामला दर्ज कर औपचारिक आपराधिक जांच शुरू की गई।

लिखावट जांच में आया सच सामने जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित एसपी के लिखावट नमूने लिए और उन्हें फोरेंसिक लैब भेजा, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि एसीआर में की कथित एंट्री उसी अधिकारी की लिखावट में है या नहीं। अब फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में यह अहम तथ्य सामने आया कि एसीआर में की गई टेंपरिंग की लिखावट एसपी के नमूनों से मेल नहीं खाती। इससे यह संकेत मिला कि यह कृत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया है।

अत्यंत गोपनीय और सुरक्षित दस्तावेज से किसने की छेड़छाड़ फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद जांच की दिशा बदल गई है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि एसीआर जैसे अत्यंत गोपनीय और सुरक्षित दस्तावेज तक किसे पहुंच मिली और किस स्तर पर इसमें बदलाव किया गया। सूत्र बताते हैं कि फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर संबंधित एसपी को इस मामले में क्लीन चिट दिए जाने की संभावना प्रबल है।

यह है मामला मामला तब उजागर हुआ जब संबंधित एसपी की एसीआर रिपोर्ट यूपीएससी के पास पहुंची। रिपोर्ट में ‘गुड’ की जगह ‘वेरी गुड’ लिखा पाए जाने पर यूपीएससी ने इसमें टेंपरिंग का संदेह जताया और पूरे मामले की सत्यता जांचने के लिए मुख्य सचिव को पत्र भेजा। इसके बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर इस संवेदनशील मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई। पुलिस थाना छोटा शिमला में मामला दर्ज किया।