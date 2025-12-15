Language
    Himachal News: सेना के जवान ने घर में लगा लिया फंदा, शादी के 20 दिन बाद ही क्यों लगाया मौत को गले?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। डाडासीबा के अपर भलवाल गांव में सेना में तैनात नीरज कुमार (28) ने घर में फांसी लगाक ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, डाडासीबा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना डाडासीबा के अन्तर्गत अपर भलवाल गांव में सेना में तैनात 28 वर्षीय नीरज कुमार ने घर में चादर का फंदा लगाकर जान दे दी। 

    सूचना मिलते ही पुलिस थाना प्रभारी मदन मोहन डाडासीबा की टीम ने कानूनी कार्रवाई की। नीरज कुमार की असमय मौत की खबर मिलते ही स्वजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    शादी के 20 दिन बाद क्यों लगाया मौत को गले

    नीरज की 20 दिन पहले ही शादी हुई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि सैनिक ने शादी के 20 दिन बाद ही मौत को क्यों गले लगा लिया। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने युवक की पत्नी के भी बयान दर्ज किए हैं।

    परिवार के बयान दर्ज

    पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्वजन के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

    गहनता से छानबीन

    डीएसपी डाडासीबा राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है।

    जहर निगलने वाले बुजुर्ग ने टांडा अस्पताल में तोड़ा दम

    उधर, डाडासीबा थाना क्षेत्र के तहत गांव जलेरा के 63 वर्षीय विपन चंद शर्मा ने टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग ने जहर निगल लिया था और सिविल अस्पताल डाडासीबा से टांडा अस्पताल रेफर किया था। डीएसपी डाडासीबा राजकुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। स्वजन के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जहर निगलने के कारणों का पता नहीं चला है। 

