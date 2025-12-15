Himachal News: सेना के जवान ने घर में लगा लिया फंदा, शादी के 20 दिन बाद ही क्यों लगाया मौत को गले?

संवाद सूत्र, डाडासीबा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना डाडासीबा के अन्तर्गत अपर भलवाल गांव में सेना में तैनात 28 वर्षीय नीरज कुमार ने घर में चादर का फंदा लगाकर जान दे दी।



सूचना मिलते ही पुलिस थाना प्रभारी मदन मोहन डाडासीबा की टीम ने कानूनी कार्रवाई की। नीरज कुमार की असमय मौत की खबर मिलते ही स्वजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

शादी के 20 दिन बाद क्यों लगाया मौत को गले नीरज की 20 दिन पहले ही शादी हुई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि सैनिक ने शादी के 20 दिन बाद ही मौत को क्यों गले लगा लिया। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने युवक की पत्नी के भी बयान दर्ज किए हैं।