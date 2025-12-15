नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर अनुराग व धूमल ने दी बधाई, ...युवा नेतृत्व को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी

जागरण संवादाता, हमीरपुर। Himachal Pradesh New,भारतीय जनता पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने उन्हें बधाई देते हुए इसे संगठन के लिए दूरदर्शी निर्णय बताया है।



अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदैव युवाओं को राजनीति में निर्णायक भूमिका देने के पक्षधर रहे हैं। नितिन नबीन को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना उसी युवा-केन्द्रित सोच का सशक्त उदाहरण है।



उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नितिन नबीन की कर्मठता, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण सर्वविदित है, जो उन्हें इस दायित्व के लिए पूर्णतः योग्य बनाता है।